Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трошки грівся електродуйкою-нагрівачем. Був півмісяця у відпустці, приїхав глянув на метеостанцію +17,5 при -11 на вулиці. Зараз +18,5 при 0 на вулиці. Можна і не грітися (матушка земля гріє).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Що за маячня? В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.
Первый написав:_hunter У меня есть понимание. Не хочу. Тем более что нет проблем поставить канальник.
Про каналізацію в квартирі не згоден. Зовсім не доречне порівняння.
Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?
Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.
Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...
Якщо не всі розуміють, то просто поясніть:-) тут і розумні трапляються.
Поділіться як поділити витрати кондиціонування на квартири?
А в чем именно проблема? -- не совсем понимаю... Подход с учетом "охлаждения" летом абсолютно такой же, как и с "нагреванием" квартиры зимой, но со знаком "минус" -- сколько тепла в систему отдал, за столько и заплатил.
_hunter написав:И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются...
Чукча не читач, чукча письменник? Я про що писав сторінку назад?
Frant написав:Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))
_____________________
_hunter написав:система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем.
Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз? Без можливості її відключення? Як життєво необхідну річ? _________________
В некоторых случаях бывает так, что вытяжная система находится в исправном состоянии, но неприятные запахи и запотевшие окна всё равно дают о себе знать. Такое часто можно наблюдать в квартирах, где установлены пластиковые окна. В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов.
>>> Я про що писав сторінку назад? Там не к месту поставленные смайлы весь смысл на противоположный меняют...
>>> Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз? Утрировать не нужно. Я же в ответ могу предложить выкинуть канализацию, а газ в балонах покупать...
>>> регулярное проветривание комнат как это ночью делать предполагается? -- назначать дежурных? -- посменный метод?
>>> или установка дополнительных приточных клапанов.
эти клапаны -- вообще бесполезная, а местами и вредная, игрушка: в нормальных условиях условиях они не дают даже 30 кубов (т.е. даже один человек в комнате их "передышит"). А в условиях сильного лобового ветра -- наоборот: выхолаживают всю квартиру (или их в положение min ставить приходится -- и тут см. пункт #1).
Т.е. голь на выдумку хитра, конечно, что бы только по-нормальному не делать. Но все эти "ужимки" -- в лучшем случае полумеры.
>>> Тобто кожен вирішує цю проблему особисто, якщо вважає її проблемою. Подход -- просто отличный: если в городе есть проблема с общественным транспортом -- просто пересаживаемся на личный. Если есть проблема с парковками -- просто паркуемся на троруарах/газонах...