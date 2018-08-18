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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:56
_Mykola_ написав: Прохожий написав:
посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?
16 кВт*380В
Но по факту больше, трехфазный пакетник на 50А.
Посмотрите что означает "договорна потужнисть"
В новострое на входе так и есть, 50А на 3 фазы.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59
_hunter написав: kyk написав: _hunter написав:
Цифру назвать не затруднит?..
Наверное, если найти договор... Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает. Если, конечно, не держать дома станков.
>>> Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает.
Без цифры лимита -- сори, но нет.
Это как с перебеганием дороги на красный: нельзя, но не штрафуют.
Зашел в кабинет - Договірна потужність: 10.0 кВт. Думаю, это плюс-минус стандартное значение.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59
Прохожий написав: _Mykola_ написав: Прохожий написав:
посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?
16 кВт*380В
Но по факту больше, трехфазный пакетник на 50А.
Посмотрите что означает "договорна потужнисть"
В новострое на входе так и есть, 50А на 3 фазы.
16кВт в договоре, в квартирном щитке 380В, очень удобно для индукционной панели.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:12
_Mykola_ написав:
16кВт в договоре, в квартирном щитке 380В, очень удобно для индукционной панели.
аналогично.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:13
_hunter написав:
Это, как я понимаю, "пьяный электрик" за бутылку подключил? -- официального договора на присоединение у вас нет?
есть конечно. в договоре 16 квт. 380 вольт, все как у Миколи
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:18
_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:50
airmax78 написав:_hunter
Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:51
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:51
Флай, мені тільки ~ 300грн на ОСББ буде йти на наступний місяць!
... узгодили ~ 5,80/м2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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