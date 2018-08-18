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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3504350535063507

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:56

  _Mykola_ написав:
  Прохожий написав:посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?

16 кВт*380В :lol:
Но по факту больше, трехфазный пакетник на 50А.

Посмотрите что означает "договорна потужнисть" 8)
В новострое на входе так и есть, 50А на 3 фазы.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59

  _hunter написав:
  kyk написав:
  _hunter написав:Цифру назвать не затруднит?..


Наверное, если найти договор... Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает. Если, конечно, не держать дома станков.

>>> Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает.
Без цифры лимита -- сори, но нет.
Это как с перебеганием дороги на красный: нельзя, но не штрафуют.

Зашел в кабинет - Договірна потужність: 10.0 кВт. Думаю, это плюс-минус стандартное значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59

  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:
  Прохожий написав:посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?

16 кВт*380В :lol:
Но по факту больше, трехфазный пакетник на 50А.

Посмотрите что означает "договорна потужнисть" 8)
В новострое на входе так и есть, 50А на 3 фазы.

16кВт в договоре, в квартирном щитке 380В, очень удобно для индукционной панели.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:12

  _Mykola_ написав:16кВт в договоре, в квартирном щитке 380В, очень удобно для индукционной панели.


аналогично.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:13

  _hunter написав:Это, как я понимаю, "пьяный электрик" за бутылку подключил? -- официального договора на присоединение у вас нет?


есть конечно. в договоре 16 квт. 380 вольт, все как у Миколи
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:18

_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:50

  airmax78 написав:_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.

Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:51

  flyman написав:платіжні хроніки цоколя
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Флай, мені тільки ~ 300грн на ОСББ буде йти на наступний місяць! :shock: :D
... узгодили ~ 5,80/м2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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