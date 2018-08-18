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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:09
_hunter написав: airmax78 написав:_hunter
Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
Почему 30 кубов? Вроде, в 10 раз больше, как мне говорили. Стоит - да, как неплохая евробляха. Но ПВВ + кондиционер (скорее всего мультисплит или даже 3 отдельных) будет стоить еще дороже.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 01 лют, 2019 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:10
stm написав:kingkongovets
Т.е. даже уже такие матёрые евреи которые имеют недвиж на Печерске с нулевых, не верят во второе пришествие? Вопрос риторический )))
при чем тут вера ваще?
трезвая оценка количества идиотов среди электората
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:13
kingkongovets написав:
stm написав:kingkongovets
Т.е. даже уже такие матёрые евреи которые имеют недвиж на Печерске с нулевых, не верят во второе пришествие? Вопрос риторический )))
при чем тут вера ваще?
трезвая оценка количества идиотов среди электората
Они перестраховываются. Я верю в наш народ. Но еще больше я верю, что Порох - не Ющенко и так просто власть не сольет.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:18
kingkongovets написав:
Что Вы наделали?!!!111
Теперь все бесхатченки начнут во всю топить за Тимоху ((((
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:21
kingkongovets написав:
stm написав:kingkongovets
Т.е. даже уже такие матёрые евреи которые имеют недвиж на Печерске с нулевых, не верят во второе пришествие? Вопрос риторический )))
при чем тут вера ваще?
трезвая оценка количества идиотов среди электората
Т.е. у чувака трезвая оценка что прям все выставили и прям всё? Или всё же игра на публику и эмоции на просторах интернета? Но попытка хорошая )))
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stm
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:23
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
Что Вы наделали?!!!111
Теперь все бесхатченки начнут во всю топить за Тимоху ((((
я не чекалкин еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:24
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
Что Вы наделали?!!!111
Теперь все бесхатченки начнут во всю топить за Тимоху ((((
я не чекалкин еслешо
Ну а здесь-то Вы запостили?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:25
stm
Это скорей всего ближе к истине. И чем ближе выборы, тем чаще мы будем слышать такие истории от разных персонажей.
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Nikita1000
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:26
_hunter написав:
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
Вы не учитываете, что производительность у кондера на порядок больше чем у ПВВ. У этой модели, вроде, больше 1000 куб. м в час. Т.е. если там 30% забортного будет засасываться - то это уже 300 кубов в час, чего для квартиры с 3-4 проживающими - с головой. Все-таки не офис.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:29
Nikita1000 написав:stm
Это скорей всего ближе к истине. И чем ближе выборы, тем чаще мы будем слышать такие истории от разных персонажей.
Нет. Инвесторам очень не нравится вкладывать деньги в страну с инфантильным народом. Потому что в такой стране возможны любые сюрпризы. Многие, глядя на популярность Тимохи и клоуна, сейчас напряглись.
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