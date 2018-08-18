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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35073508350935103511>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До чего кабинет абонента у ДТЭКа удобнее и функциональнее чем кабинет у КТЭ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:33

  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

То, что Долярчик стал здесь реже появляться, особенно вечером, говорит о том, что прислушались к моему совету и приняли с соседями правильное решение: патрулировать квиточку самостоятельно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:35

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  _hunter написав:Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.

Вы не учитываете, что производительность у кондера на порядок больше чем у ПВВ. У этой модели, вроде, больше 1000 куб. м в час. Т.е. если там 30% забортного будет засасываться - то это уже 300 кубов в час, чего для квартиры с 3-4 проживающими - с головой. Все-таки не офис.

Прикольно читати пости людей, які ніколи в житті не працювали з приточно-витяжною вентиляцією. Зате вважають себе прафесіоналами))) Запросіть Карлсона, най своїм вентилятором попрацює годину, і буде вам щастя)))

Я же не утверждаю, что я специалист. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:37

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  _hunter написав:Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.

Вы не учитываете, что производительность у кондера на порядок больше чем у ПВВ. У этой модели, вроде, больше 1000 куб. м в час. Т.е. если там 30% забортного будет засасываться - то это уже 300 кубов в час, чего для квартиры с 3-4 проживающими - с головой. Все-таки не офис.

Прикольно читати пости людей, які ніколи в житті не працювали з приточно-витяжною вентиляцією. Зате вважають себе прафесіоналами))) Запросіть Карлсона, най своїм вентилятором попрацює годину, і буде вам щастя)))

проффесор, неужели вы уже знаете в чем отличие кондиционера от теплового насоса??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Вы опять что то купили???
#буитдешеветь! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:39

  airmax78 написав:
  Nikita1000 написав:stm Это скорей всего ближе к истине. И чем ближе выборы, тем чаще мы будем слышать такие истории от разных персонажей. :mrgreen:

Нет. Инвесторам очень не нравится вкладывать деньги в страну с инфантильным народом. Потому что в такой стране возможны любые сюрпризы. Многие, глядя на популярность Тимохи и клоуна, сейчас напряглись.

Никто не напрягся. Итоги выборов и так известны. Сейчас идёт борьба за парламент.А вот там уже 50 на 50.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:42

  airmax78 написав: Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Проект на кондиционирование..что же вы там городите. :D дизайнеры, проекты на кондиционирование, етс. Подозреваю вам ремонт выйдет в стоимость вашей новой квиточки
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:48

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Вы опять что то купили???
#буитдешеветь! :mrgreen:

Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса :shock:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:51

  Рыба-сом написав:Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса :shock:


Выборы, евреи, эир.. чёт я уже очкую :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:53

  airmax78 написав:Я вас научу.
Голосуха за 175 бралась. Сливалась за 125. Сейчас, правильно, есть варианты в районе 115 в гораздо лучшем состоянии. Но не суть - у меня был эксклюзивыный ремонт - такой еще поискать. Я все люблю округлять - так легче жить. Ведь лося жирнее полтосика я бы просто не пережил - сошел бы с ума и на всех бросался, как вы с Франтом. А я округлил - и, пожалуйста: сохранил душевное здоровье и полное спокойствие. Иногда лучше переворачивать бинокль.

Был крутой ремонт,чего тогда не жили и заказывали ещё ынклюзивнее вариант,где только проект стоил ещё 3 штуки?
Но вопрос был в другом,как получилось по МБА минус 30%???
Взяли за 175+3 дизайн проект+стоимость обслуживания кредита,сколько взяли в кредит,60 штук или больше?
Выходит по МБА это все те же 175*х(затраты) -30%=115 сейчас до торга.
Только одна трибека с юзовским МБА могла составить такое уравнение и вы,снимаю шляпу,я так не умею!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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