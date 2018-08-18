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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:32
До чего кабинет абонента у ДТЭКа удобнее и функциональнее чем кабинет у КТЭ.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:33
Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?
То, что Долярчик стал здесь реже появляться, особенно вечером, говорит о том, что прислушались к моему совету и приняли с соседями правильное решение: патрулировать квиточку самостоятельно.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:35
Frant написав: airmax78 написав: _hunter написав:
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
Вы не учитываете, что производительность у кондера на порядок больше чем у ПВВ. У этой модели, вроде, больше 1000 куб. м в час. Т.е. если там 30% забортного будет засасываться - то это уже 300 кубов в час, чего для квартиры с 3-4 проживающими - с головой. Все-таки не офис.
Прикольно читати пости людей, які ніколи в житті не працювали з приточно-витяжною вентиляцією. Зате вважають себе прафесіоналами))) Запросіть Карлсона, най своїм вентилятором попрацює годину, і буде вам щастя)))
Я же не утверждаю, что я специалист. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:37
Frant написав: airmax78 написав: _hunter написав:
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
Вы не учитываете, что производительность у кондера на порядок больше чем у ПВВ. У этой модели, вроде, больше 1000 куб. м в час. Т.е. если там 30% забортного будет засасываться - то это уже 300 кубов в час, чего для квартиры с 3-4 проживающими - с головой. Все-таки не офис.
Прикольно читати пости людей, які ніколи в житті не працювали з приточно-витяжною вентиляцією. Зате вважають себе прафесіоналами))) Запросіть Карлсона, най своїм вентилятором попрацює годину, і буде вам щастя)))
проффесор, неужели вы уже знаете в чем отличие кондиционера от теплового насоса???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:39
airmax78 написав:
. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
Вы опять что то купили???
#буитдешеветь!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:39
airmax78 написав: Nikita1000 написав:stm
Это скорей всего ближе к истине. И чем ближе выборы, тем чаще мы будем слышать такие истории от разных персонажей.
Нет. Инвесторам очень не нравится вкладывать деньги в страну с инфантильным народом. Потому что в такой стране возможны любые сюрпризы. Многие, глядя на популярность Тимохи и клоуна, сейчас напряглись.
Никто не напрягся. Итоги выборов и так известны. Сейчас идёт борьба за парламент.А вот там уже 50 на 50.
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Nikita1000
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:42
airmax78 написав:
Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
Проект на кондиционирование..что же вы там городите.
дизайнеры, проекты на кондиционирование, етс. Подозреваю вам ремонт выйдет в стоимость вашей новой квиточки
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:48
Прохожий написав: airmax78 написав:
. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
Вы опять что то купили???
#буитдешеветь!
Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:51
Рыба-сом написав:
Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса
Выборы, евреи, эир.. чёт я уже очкую
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:53
airmax78 написав:
Я вас научу.
Голосуха за 175 бралась. Сливалась за 125. Сейчас, правильно, есть варианты в районе 115 в гораздо лучшем состоянии. Но не суть - у меня был эксклюзивыный ремонт - такой еще поискать. Я все люблю округлять - так легче жить. Ведь лося жирнее полтосика я бы просто не пережил - сошел бы с ума и на всех бросался, как вы с Франтом. А я округлил - и, пожалуйста: сохранил душевное здоровье и полное спокойствие. Иногда лучше переворачивать бинокль.
Был крутой ремонт,чего тогда не жили и заказывали ещё ынклюзивнее вариант,где только проект стоил ещё 3 штуки?
Но вопрос был в другом,как получилось по МБА минус 30%???
Взяли за 175+3 дизайн проект+стоимость обслуживания кредита,сколько взяли в кредит,60 штук или больше?
Выходит по МБА это все те же 175*х(затраты) -30%=115 сейчас до торга.
Только одна трибека с юзовским МБА могла составить такое уравнение и вы,снимаю шляпу,я так не умею!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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