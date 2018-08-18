Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
Вы опять что то купили??? #буитдешеветь!
Евреи спешно распродаются... А теперь вот Эйр опять скупился... Третий Всадник Апокалипсиса
А ещё Аляк,который вещал про писец гривне в 2008-м,но сам сидел на годовом грндепо,целых 10 лет вещал о новом кризисе,а в середине прошлого месяца слился и пошёл на полугодовое грндепо,ребята это уже не смешно,думаю как бы 3-й мировой не запахло с такими фартовыми угадаями
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав: Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.
Проект на кондиционирование..что же вы там городите. дизайнеры, проекты на кондиционирование, етс. Подозреваю вам ремонт выйдет в стоимость вашей новой квиточки
Это же канальный кондер: там надо воздуховоды рассчитать, проложить их правильно, заборные и приточные решетки разместить. Все несравнимо сложнее чем со сплитом. Бюджет - это мой ночной кошмар. Я и боюсь начинать из-за того, что понимаю, что могу никогда не закончить. Но идти на компромиссы по инженерным системам, мне кажется, неправильно.
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.
бульвар фонтанов?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Я вас научу. Голосуха за 175 бралась. Сливалась за 125. Сейчас, правильно, есть варианты в районе 115 в гораздо лучшем состоянии. Но не суть - у меня был эксклюзивыный ремонт - такой еще поискать. Я все люблю округлять - так легче жить. Ведь лося жирнее полтосика я бы просто не пережил - сошел бы с ума и на всех бросался, как вы с Франтом. А я округлил - и, пожалуйста: сохранил душевное здоровье и полное спокойствие. Иногда лучше переворачивать бинокль.
Был крутой ремонт,чего тогда не жили и заказывали ещё ынклюзивнее вариант,где только проект стоил ещё 3 штуки? Но вопрос был в другом,как получилось по МБА минус 30%??? Взяли за 175+3 дизайн проект+стоимость обслуживания кредита,сколько взяли в кредит,60 штук или больше? Выходит по МБА это все те же 175*х(затраты) -30%=115 сейчас до торга. Только одна трибека с юзовским МБА могла составить такое уравнение и вы,снимаю шляпу,я так не умею!
Ну зачем вам все эти скучные подробности? Я ж еще сдавал ее почти 2 года. А кредит - гривневый был. И т.д. Это все детали никому не интересные.
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.