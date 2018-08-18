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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3508350935103511>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Вы опять что то купили???
#буитдешеветь! :mrgreen:

Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса :shock:

А ещё Аляк,который вещал про писец гривне в 2008-м,но сам сидел на годовом грндепо,целых 10 лет вещал о новом кризисе,а в середине прошлого месяца слился и пошёл на полугодовое грндепо,ребята это уже не смешно,думаю как бы 3-й мировой не запахло с такими фартовыми угадаями :(
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%

https://enigma.ua/articles/dolgi_nasele ... e_realnost
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:59

Василь-Рівне Уже было.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:01

  hume написав:
  airmax78 написав: Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Проект на кондиционирование..что же вы там городите. :D дизайнеры, проекты на кондиционирование, етс. Подозреваю вам ремонт выйдет в стоимость вашей новой квиточки

Это же канальный кондер: там надо воздуховоды рассчитать, проложить их правильно, заборные и приточные решетки разместить. Все несравнимо сложнее чем со сплитом. Бюджет - это мой ночной кошмар. Я и боюсь начинать из-за того, что понимаю, что могу никогда не закончить. Но идти на компромиссы по инженерным системам, мне кажется, неправильно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:07

  hume написав:
  airmax78 написав: Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Проект на кондиционирование..что же вы там городите. :D дизайнеры, проекты на кондиционирование, етс. Подозреваю вам ремонт выйдет в стоимость вашей новой квиточки

тёщин хрущик апргрейдит,понял,что модные мопы это зло по деньгам,хорошо хоть начал не с балкона,видимо мастер настоял на правильной для него очерёдности,а то у заказчика могут закончится ресурсы :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:07

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:. Просто пересказываю то, что мне говорил человек, которого мне рекоммендовали как специалиста. Как будет готов проект кондиционирования - отправлю вам на согласование.

Вы опять что то купили???
#буитдешеветь! :mrgreen:

Евреи спешно распродаются...
А теперь вот Эйр опять скупился...
Третий Всадник Апокалипсиса :shock:

Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.


бульвар фонтанов?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из новостей ТСН "На 1 февраля,зарегистрировано всего 28 кандидатов в президенты." :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я вас научу.
Голосуха за 175 бралась. Сливалась за 125. Сейчас, правильно, есть варианты в районе 115 в гораздо лучшем состоянии. Но не суть - у меня был эксклюзивыный ремонт - такой еще поискать. Я все люблю округлять - так легче жить. Ведь лося жирнее полтосика я бы просто не пережил - сошел бы с ума и на всех бросался, как вы с Франтом. А я округлил - и, пожалуйста: сохранил душевное здоровье и полное спокойствие. Иногда лучше переворачивать бинокль.

Был крутой ремонт,чего тогда не жили и заказывали ещё ынклюзивнее вариант,где только проект стоил ещё 3 штуки?
Но вопрос был в другом,как получилось по МБА минус 30%???
Взяли за 175+3 дизайн проект+стоимость обслуживания кредита,сколько взяли в кредит,60 штук или больше?
Выходит по МБА это все те же 175*х(затраты) -30%=115 сейчас до торга.
Только одна трибека с юзовским МБА могла составить такое уравнение и вы,снимаю шляпу,я так не умею!

Ну зачем вам все эти скучные подробности? Я ж еще сдавал ее почти 2 года. А кредит - гривневый был. И т.д. Это все детали никому не интересные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:17

  airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.

Вот, вот, все я правильно сделал :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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