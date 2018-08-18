Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.
бульвар фонтанов?)
Откуда у меня деньги на БФ? Я ж не коррупционер какой-то там. Я боюсь говорить. Зафукают и обоссут как с Голосухой. А у меня еще от Голосухи рубцы на сердце не зажили.
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.
бульвар фонтанов?)
Откуда у меня деньги на БФ? Я ж не коррупционер какой-то там. Я боюсь говорить. Зафукают и обоссут как с Голосухой. А у меня еще от Голосухи рубцы на сердце не зажили.
Макс ну не томите, давно реальных кейсов не было. Гарантирую Я буду объективен, как с голосухой...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80% По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58% По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%
zzzzzz написав:За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80% По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58% По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%
Пока штрафовать не начнут - задолженность будет расти.