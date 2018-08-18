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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3508350935103511

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:20

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.

Вот, вот, все я правильно сделал :mrgreen:

Однозначно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.


бульвар фонтанов?)

Откуда у меня деньги на БФ? Я ж не коррупционер какой-то там. Я боюсь говорить. Зафукают и обоссут как с Голосухой. А у меня еще от Голосухи рубцы на сердце не зажили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:48

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Эйр, выборы, евреи. Я давно скупился. С мая 2017 уже надо было начинать тикать с рынка - т.к. на него снова я зашел - верный признак, что конец близко и пирамида КРЖН вот-вот начнет рассыпаться.


бульвар фонтанов?)

Откуда у меня деньги на БФ? Я ж не коррупционер какой-то там. Я боюсь говорить. Зафукают и обоссут как с Голосухой. А у меня еще от Голосухи рубцы на сердце не зажили.

Макс ну не томите, давно реальных кейсов не было.
Гарантирую Я буду объективен, как с голосухой...
:twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:06

Прохожий Не, я дал обет молчания. Тем более это так давно было. С тех пор все сильно подешевело. Не хочу давать лишний повод Сомилитарку меня уколоть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:26

  airmax78 написав: Не хочу давать лишний повод Сомилитарку меня уколоть.

Клянусь святым петросяном,что если скажете правду,то я буду молчать как патризан :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.
Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:47

Зображення

За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80%
По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58%
По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:51

И?
какой глубокомысленный вывод по этому поводу можно сделать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:51

  zzzzzz написав:За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80%
По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58%
По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%

Пока штрафовать не начнут - задолженность будет расти.
airmax78
 
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