Однозначно.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:20
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:23
Откуда у меня деньги на БФ? Я ж не коррупционер какой-то там. Я боюсь говорить. Зафукают и обоссут как с Голосухой. А у меня еще от Голосухи рубцы на сердце не зажили.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:48
Макс ну не томите, давно реальных кейсов не было.
Гарантирую Я буду объективен, как с голосухой...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:06
Прохожий Не, я дал обет молчания. Тем более это так давно было. С тех пор все сильно подешевело. Не хочу давать лишний повод Сомилитарку меня уколоть.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:26
Клянусь святым петросяном,что если скажете правду,то я буду молчать как патризан
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.
Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:47
За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80%
По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58%
По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%
Живите своим умом!
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