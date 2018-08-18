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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:53

  Прохожий написав:И?
какой глубокомысленный вывод по этому поводу можно сделать???


Почему в Киеве задолженность выросла на 30% а по Украине на 80% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:57

zzzzzz Посмотрите статистику средней зарплаты по Киеву и регионам.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:59

  Nikita1000 написав:zzzzzz Посмотрите статистику средней зарплаты по Киеву и регионам.


Я смотрел, сразу встречный вопрос знатоку статистики. По какой численности человек составлена эта статистика ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:01

Доходы бюджета в январе ниже плановых на 10,8% или 6,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:03

  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

угу
+ ще камери поставимо по периметру!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:04

  zzzzzz написав:Доходы бюджета в январе ниже плановых на 10,8% или 6,5 млрд.грн.

Перекроют. Минфин выпустит ОВГЗ, а НБУ их выкупит.
Инфа100%))
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:06

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:И?
какой глубокомысленный вывод по этому поводу можно сделать???


Почему в Киеве задолженность выросла на 30% а по Украине на 80% ?

ИМХО это отображает соотношение вильнолюдэй по стране
зачем платить если можно не платить "и мне за это ничего не будет"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:07

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

угу
+ ще камери поставимо по периметру!

а колы балкона склыть будэтэ?
чэкаю фото
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

То, что Долярчик стал здесь реже появляться, особенно вечером, говорит о том, что прислушались к моему совету и приняли с соседями правильное решение: патрулировать квиточку самостоятельно.

... ні, це інша причина появилась...
... ну і + ще сусіди у вайбер-групі... :mrgreen:
.... а ще, через 2-3 тижні - почну по-маленьку ремонт(почну з електрики..... потім сантехніку...... і так пішло-поїхало! :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:12

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:
  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

угу
+ ще камери поставимо по периметру!

а колы балкона склыть будэтэ?
чэкаю фото

... фото - не буде! :lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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