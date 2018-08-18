Долярчик написав:
... ні, це інша причина появилась...
... ну і + ще сусіди у вайбер-групі...
.... а ще, через 2-3 тижні - почну по-маленьку ремонт(почну з електрики..... потім сантехніку...... і так пішло-поїхало!
а БАЛЬКОНА колы склыты???
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:17
а БАЛЬКОНА колы склыты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:28
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а може таке бути, що я передумав склити?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:33
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....
- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это пересчёт задним числом облами норм потребления газа. В марте поправят статистику.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:42
а кто-то боиццо сказать где припарковался,пошла петросянщина,опять мультики себе придумали,как с сериалом "взад голосуха минус 30% за 90 косых?"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:46
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:47
Садового в президенты ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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