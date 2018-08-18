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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:17

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:Долярчик
а що з охороною будынка парешали?

То, что Долярчик стал здесь реже появляться, особенно вечером, говорит о том, что прислушались к моему совету и приняли с соседями правильное решение: патрулировать квиточку самостоятельно.

... ні, це інша причина появилась...
... ну і + ще сусіди у вайбер-групі... :mrgreen:
.... а ще, через 2-3 тижні - почну по-маленьку ремонт(почну з електрики..... потім сантехніку...... і так пішло-поїхало! :)

а БАЛЬКОНА колы склыты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:28

  zzzzzz написав:Зображення

За год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла до 50,7 млрд или на 80%
По Киевской области задолженность на конец года составила 3,74 млрд за год +58%
По Киеву задолженность 5.416 млрд , за год +30%

.... ну, раз зрада то зрада! :mrgreen:
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 ) :cry:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:28

  Долярчик написав:... фото - не буде! :lol: :lol: :lol:

Неужели передумали стеклить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а може таке бути, що я передумав склити? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:33

  Долярчик написав:... а може таке бути, що я передумав склити? :shock:

Я верю в людей. Опять же группа в вайбере, ночные дежурства вокруг квитки - собственность меняет мировоззрение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....

- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Прохожий Не, я дал обет молчания. Тем более это так давно было. С тех пор все сильно подешевело. Не хочу давать лишний повод Сомилитарку меня уколоть.


Это пересчёт задним числом облами норм потребления газа. В марте поправят статистику.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:42

  airmax78 написав:Я верю в людей. собственность меняет мировоззрение.

а кто-то боиццо сказать где припарковался,пошла петросянщина,опять мультики себе придумали,как с сериалом "взад голосуха минус 30% за 90 косых?"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:46

  Долярчик написав:...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....

- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!

Вот это правильно
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:47

  Долярчик написав:.... ну, раз зрада то зрада! :mrgreen:
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 ) :cry:

Садового в президенты ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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