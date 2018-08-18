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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3512351335143515>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:47

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я верю в людей. собственность меняет мировоззрение.

а кто-то боиццо сказать где припарковался,пошла петросянщина,опять мультики себе придумали,как с сериалом "взад голосуха минус 30% за 90 косых?"

Да уже сам запутался во всех этих историях.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:48

  Долярчик написав:...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....

- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!

Брешешь, як завжди.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Loft написав:
Прохожий написав:КГС Мирах уже должен был сдать......
Аркада Эврику...
и т.д. ...


Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !

Да сорри попутал. Но думаю что в этом гону не сдадут.
На встрече с инвесторами неделю назад, вроде сам какой-то там зам. поспорил с одним инвестором на поляну, что запустят на ремонт первые два дома уже весной 20-го... Но я больше согласен с Вашей версией, что минимум на год задержки даже первую очередь
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Nikita1000 написав:Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?
Реально пошла вверх, но явно просто на фоне подорожания первички, по объективным причинам. Думаю год-два все станет на свои места
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:50

  pesikot написав:
  Долярчик написав:.... ну, раз зрада то зрада! :mrgreen:
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 ) :cry:

Садового в президенты ?

Ні, тільки Zе! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

  pesikot написав:
  Долярчик написав:.... ну, раз зрада то зрада! :mrgreen:
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 ) :cry:

Садового в президенты ?

У нас местный царёк депутат от БПП пан Ревега(сын нквдиста из загранотряда),тот уже согласовал повышение с 5 грн в селе Бердичев до 7 или 8,будет скоро голосование,как там уже карта ляжет.
А ещё недавно он имея монопольный автопарк отменил все автобусы на сёла,ему "не выгодно",повышал повышал проезд,а потом взял и плюнул,вообще всё закрыл.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53

  pesikot написав:
  Долярчик написав:...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....

- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!

Брешешь, як завжди.

... а що, може часто я останній місяць на валютній гілці зависаю?
... кожен день?
- а скільки я там повідомлень строчу протягом дня?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:57

  Долярчик написав:
  pesikot написав:
  Долярчик написав:.... ну, раз зрада то зрада! :mrgreen:
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 ) :cry:

Садового в президенты ?

Ні, тільки Zе! :mrgreen:

Не, сори, ошибся. Ничего собственность не меняет. Каким был - таким и остался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:00

somilitark
А какое отношение ваше имеет ко Львову ?
Если Садовой идёт в президенты, имея за плечами такое хреновое управление городом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:01

airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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