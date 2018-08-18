|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:47
somilitark написав: airmax78 написав:
Я верю в людей. собственность меняет мировоззрение.
а кто-то боиццо сказать где припарковался,пошла петросянщина,опять мультики себе придумали,как с сериалом "взад голосуха минус 30% за 90 косых?"
Да уже сам запутался во всех этих историях.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27774
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 3083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:48
Долярчик написав:
...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....
- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!
Брешешь, як завжди.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2001
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:48
Прохожий написав: Loft написав:
Прохожий написав:КГС Мирах уже должен был сдать......
Аркада Эврику...
и т.д. ...
Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !
Да сорри попутал. Но думаю что в этом гону не сдадут.
На встрече с инвесторами неделю назад, вроде сам какой-то там зам. поспорил с одним инвестором на поляну, что запустят на ремонт первые два дома уже весной 20-го... Но я больше согласен с Вашей версией, что минимум на год задержки даже первую очередь
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:50
Nikita1000 написав:Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?
Реально пошла вверх, но явно просто на фоне подорожания первички, по объективным причинам. Думаю год-два все станет на свои места
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:50
pesikot написав: Долярчик написав:
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
Садового в президенты ?
Ні, тільки Zе!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5722
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51
pesikot написав: Долярчик написав:
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
Садового в президенты ?
У нас местный царёк депутат от БПП пан Ревега(сын нквдиста из загранотряда),тот уже согласовал повышение с 5 грн в селе Бердичев до 7 или 8,будет скоро голосование,как там уже карта ляжет.
А ещё недавно он имея монопольный автопарк отменил все автобусы на сёла,ему "не выгодно",повышал повышал проезд,а потом взял и плюнул,вообще всё закрыл.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10217
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 1891 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53
pesikot написав: Долярчик написав:
...та й взагалі, думаю підзав'язувати з форумом...
- навіть, як зроблю ремонт - навряд-чи буду тут так часто зависати, як колись....
- життя за межами форума набагато яскравішше і цікавішше!
Брешешь, як завжди.
... а що, може часто я останній місяць на валютній гілці зависаю?
... кожен день?
- а скільки я там повідомлень строчу протягом дня?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5722
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:57
Долярчик написав: pesikot написав: Долярчик написав:
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
Садового в президенты ?
Ні, тільки Zе!
Не, сори, ошибся. Ничего собственность не меняет. Каким был - таким и остался.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27774
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 3083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:00
somilitark
А какое отношение ваше имеет ко Львову ?
Если Садовой идёт в президенты, имея за плечами такое хреновое управление городом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2001
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:01
airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5722
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|