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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:05
pesikot написав:somilitark
А какое отношение ваше имеет ко Львову ?
Если Садовой идёт в президенты, имея за плечами такое хреновое управление городом
А что у задового есть хоть 0.01% стать президентом?
Начнём с того,что вы себе что-то придумали,но сути не уловили,я ответил вам про проезд,но вы вообще отморозились.
Как там сегодня с перемогами,кроме курса падающего от нищеты людей есть ещё победы?
С качеством дорог,с уровнем оплат за ЖКХ,с ценами на воду,сегодня один позитив,правда?
п.с. вы топите за нынешнего,а наш царёк и есть сегодняшняя власть,дороги в хлам,проезд пару км по цене столицы,на сёла проезд отменил,короче одни победы и поводы дать им ещё 5 лет продолжить геноцид
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:09
Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:25
airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:27
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
долярчик бы був прэмьером в нас
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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