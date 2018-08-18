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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3512351335143515

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:05

  pesikot написав:somilitark
А какое отношение ваше имеет ко Львову ?
Если Садовой идёт в президенты, имея за плечами такое хреновое управление городом

А что у задового есть хоть 0.01% стать президентом?
Начнём с того,что вы себе что-то придумали,но сути не уловили,я ответил вам про проезд,но вы вообще отморозились.
Как там сегодня с перемогами,кроме курса падающего от нищеты людей есть ещё победы?
С качеством дорог,с уровнем оплат за ЖКХ,с ценами на воду,сегодня один позитив,правда?
п.с. вы топите за нынешнего,а наш царёк и есть сегодняшняя власть,дороги в хлам,проезд пару км по цене столицы,на сёла проезд отменил,короче одни победы и поводы дать им ещё 5 лет продолжить геноцид :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:09

  Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна? :mrgreen:

Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:25

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна? :mrgreen:

Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.

....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:27

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна? :mrgreen:

Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.

....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було? :mrgreen:

долярчик бы був прэмьером в нас :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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