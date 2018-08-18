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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:05
pesikot написав:somilitark
А какое отношение ваше имеет ко Львову ?
Если Садовой идёт в президенты, имея за плечами такое хреновое управление городом
А что у задового есть хоть 0.01% стать президентом?
Начнём с того,что вы себе что-то придумали,но сути не уловили,я ответил вам про проезд,но вы вообще отморозились.
Как там сегодня с перемогами,кроме курса падающего от нищеты людей есть ещё победы?
С качеством дорог,с уровнем оплат за ЖКХ,с ценами на воду,сегодня один позитив,правда?
п.с. вы топите за нынешнего,а наш царёк и есть сегодняшняя власть,дороги в хлам,проезд пару км по цене столицы,на сёла проезд отменил,короче одни победы и поводы дать им ещё 5 лет продолжить геноцид
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:09
Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:25
airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:27
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
долярчик бы був прэмьером в нас
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:48
somilitark написав: pesikot написав: Долярчик написав:
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
Садового в президенты ?
У нас местный царёк депутат от БПП пан Ревега(сын нквдиста из загранотряда),тот уже согласовал повышение с 5 грн в селе Бердичев до 7 или 8,будет скоро голосование,как там уже карта ляжет.
А ещё недавно он имея монопольный автопарк отменил все автобусы на сёла
,ему "не выгодно",повышал повышал проезд,а потом взял и плюнул,вообще всё закрыл.
И вот почему бы народу не выйти и не разобраться с этим вопросом? 100 человек не посадят, а если и да, то 1000 человек могла бы и довести до сведения, что так себя вести не нужно. Как желтые жилеты во Франции, тихо мирно и понятно)))
Напоминает, мне все это историю про оленей на острове с большим запасом травы и без хищников. В двух словах, олени так размножились, что уничтожили все запасы корма и сдохли с голода.
Переводя на наши реалии, учитывая безвиз и желание соседей поживиться рабочей силой, как бы тот из БПП не остался с массой автобусов и без пассажиров, иншалла...
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:52
airmax78 написав: pesikot написав: Долярчик написав:
.... ну, раз зрада то зрада!
... у чарівному місті Лева від сьогодні проїзд у міських маршрутках становить 7грн!
(а вчора ще було ПА 5 )
Садового в президенты ?
Ні, тільки Zе!
Не, сори, ошибся. Ничего собственность не меняет. Каким был - таким и остался.[/quote]
А чего париться? Путин сам сказал, уму оно не надо. А поляки только рады будут Лембергскому воеводству. Чи не так?
Я и сам вот думаю, может стоит по Львове прописаться?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:56
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
Доляри по 50 і російські танки по лінії Дніпра.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:57
change_pm написав:
И вот почему бы народу не выйти и не разобраться с этим вопросом? 100 человек не посадят, а если и да, то 1000 человек могла бы и довести до сведения, что так себя вести не нужно. Как желтые жилеты во Франции, тихо мирно и понятно)))
Напоминает, мне все это историю про оленей на острове с большим запасом травы и без хищников. В двух словах, олени так размножились, что уничтожили все запасы корма и сдохли с голода.
Переводя на наши реалии, учитывая безвиз и желание соседей поживиться рабочей силой, как бы тот из БПП не остался с массой автобусов и без пассажиров, иншалла...
У вас какие-то мощные розовые очки,вы наверное не тут живёте или вообще ни во что не вникаете.
С кем разобраться,мэр и царёк лучшие друзья по распилу города,прокурор тоже,все местные депутаны от ББП,свободы,яценюка,все поют в одну дудку и творят что хотят,ещё недавно тариф был 3 грн,вроде как за год инфляция однозначная,а за 2 года будет почти 3-х кратный рост проезда.
Что ещё говорить,на местах куча таких местных беспредельщиков,вся милиция тоже старая,взятки гребут шо немые,салонов с автоматами на каждом углу,с чем разбираться,тут же топят,что без святого Петра и свиты будет ещё хуже,у меня вопрос,хуже не было 28 лет,куда хуже???
Но сейчас фейлес рожевоокулярник всё моё потрёт,он морально лучше с трибекой и петросяном,а не с правдой
когда-то кернес купил лавочки по 600 000 в метро,а эти нарисовали линию велосипедной дорожки за те же деньги,примерно километр,заборы железные спилили по всему городу,больше ляма,водоканал берёт 8 гривен за воду,а онуфрийчук,заместитель мера захватил очистные,которые забросил,но со всех берёт по 12 гривен за отвод стоков,таких примеров сотни,только за последние пару лет.
Востаннє редагувалось somilitark
в П'ят 01 лют, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:03
somilitark написав: change_pm написав:
И вот почему бы народу не выйти и не разобраться с этим вопросом? 100 человек не посадят, а если и да, то 1000 человек могла бы и довести до сведения, что так себя вести не нужно. Как желтые жилеты во Франции, тихо мирно и понятно)))
Напоминает, мне все это историю про оленей на острове с большим запасом травы и без хищников. В двух словах, олени так размножились, что уничтожили все запасы корма и сдохли с голода.
Переводя на наши реалии, учитывая безвиз и желание соседей поживиться рабочей силой, как бы тот из БПП не остался с массой автобусов и без пассажиров, иншалла...
У вас какие-то мощные розовые очки,вы наверное не тут живёте или вообще ни во что не вникаете.
С кем разобраться,мэр и царёк лучшие друзья по распилу города,прокурор тоже,все местные депутаны от ББП,свободы,яценюка,все поют в одну дудку и творят что хотят,ещё недавно тариф был 3 грн,вроде как за год инфляция однозначная,а за 2 года будет почти 3-х кратный рост проезда.
Что ещё говорить,на местах куча таких местных беспредельщиков,вся милиция тоже старая,взятки гребут шо немые,салонов с автоматами на каждом углу,с чем разбираться,тут же топят,что без святого Петра и свиты будет ещё хуже,у меня вопрос,хуже не было 28 лет,куда хуже???
Но сейчас фейлес рожевоокулярник всё моё потрёт,он морально лучше с трибекой и петросяном,а не с правдой
Я одной ногой тут, а одной там. Выходя тут на улицу одеваю розовые линзы, иначе хочется забухать.
Уверен, что потрут)))
Я тогда не понимаю, зачем вы тут тратите свое время и планируете жить своим детям? Валить нужно, да и все!
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:08
change_pm написав:
Я тогда не понимаю, зачем вы тут тратите свое время и планируете жить своим детям? Валить нужно, да и все!
куда валить,еще не поняли,что вся система эмиграции за кордоном,это приём примитивных рабочих дупы мыть,ничего там за кордоном не светит,точно такое же болото для понаехов,тот же угол заиметь,видел рекламу,что ипотеку на 45 лет дают
спецов они готовят из своих,это пока есть здоровье и молодость,то там пригодишься,а пройдёт это,выдавят на родину,пенсией в 400 злотых или помощью в 200 евро,на которые даже хлеба не хватит купить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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