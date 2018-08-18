Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:57

change_pm написав: И вот почему бы народу не выйти и не разобраться с этим вопросом? 100 человек не посадят, а если и да, то 1000 человек могла бы и довести до сведения, что так себя вести не нужно. Как желтые жилеты во Франции, тихо мирно и понятно)))



Напоминает, мне все это историю про оленей на острове с большим запасом травы и без хищников. В двух словах, олени так размножились, что уничтожили все запасы корма и сдохли с голода.

Переводя на наши реалии, учитывая безвиз и желание соседей поживиться рабочей силой, как бы тот из БПП не остался с массой автобусов и без пассажиров, иншалла... И вот почему бы народу не выйти и не разобраться с этим вопросом? 100 человек не посадят, а если и да, то 1000 человек могла бы и довести до сведения, что так себя вести не нужно. Как желтые жилеты во Франции, тихо мирно и понятно)))Напоминает, мне все это историю про оленей на острове с большим запасом травы и без хищников. В двух словах, олени так размножились, что уничтожили все запасы корма и сдохли с голода.Переводя на наши реалии, учитывая безвиз и желание соседей поживиться рабочей силой, как бы тот из БПП не остался с массой автобусов и без пассажиров, иншалла...

У вас какие-то мощные розовые очки,вы наверное не тут живёте или вообще ни во что не вникаете.С кем разобраться,мэр и царёк лучшие друзья по распилу города,прокурор тоже,все местные депутаны от ББП,свободы,яценюка,все поют в одну дудку и творят что хотят,ещё недавно тариф был 3 грн,вроде как за год инфляция однозначная,а за 2 года будет почти 3-х кратный рост проезда.Что ещё говорить,на местах куча таких местных беспредельщиков,вся милиция тоже старая,взятки гребут шо немые,салонов с автоматами на каждом углу,с чем разбираться,тут же топят,что без святого Петра и свиты будет ещё хуже,у меня вопрос,хуже не было 28 лет,куда хуже???Но сейчас фейлес рожевоокулярник всё моё потрёт,он морально лучше с трибекой и петросяном,а не с правдойкогда-то кернес купил лавочки по 600 000 в метро,а эти нарисовали линию велосипедной дорожки за те же деньги,примерно километр,заборы железные спилили по всему городу,больше ляма,водоканал берёт 8 гривен за воду,а онуфрийчук,заместитель мера захватил очистные,которые забросил,но со всех берёт по 12 гривен за отвод стоков,таких примеров сотни,только за последние пару лет.