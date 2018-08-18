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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:12
Прохожий, куда вы смотрите, на ветке совсем упала дисциплина. В рядях отдельных форумчан разброд и упадничество )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:14
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:airmax78
... а що, тільки Вам попетросянити можна?
Родинавопсносте. Не время на эту тему петросянить.
....а круто би було: там, замість пуйла, обрали б Петросяна, а у нас - Зеленьського!
- цікаво, що б було?
Зеленьський - Война ,голод , холод и разруха - только так можно осуществить это пред выборные обещания
Нынешняя жизнь покажется за Рай .
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moldashavanin
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:18
vano80 написав:
Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.
Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?
Где?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:21
somilitark написав: change_pm написав:
Я тогда не понимаю, зачем вы тут тратите свое время и планируете жить своим детям? Валить нужно, да и все!
куда валить,еще не поняли,что вся система эмиграции за кордоном,это приём примитивных рабочих дупы мыть,ничего там за кордоном не светит,точно такое же болото для понаехов,тот же угол заиметь,видел рекламу,что ипотеку на 45 лет дают
спецов они готовят из своих,это пока есть здоровье и молодость,то там пригодишься,а пройдёт это,выдавят на родину,пенсией в 400 злотых или помощью в 200 евро,на которые даже хлеба не хватит купить
Не все так плохо. Я дупы не мою, больше мозги промываю.
Но, если даже бухгалтер? (сорри, если ошибся) Гастрабайтер уехал и все более менее ок, то реально даже, если вам 40-45, то не поздно уехать.
Не обязательно жить в Кракове или Варшеве, там комплексный подход к развитию территорий, пример, главный офис ИНГБанкаПолски находится в Катовицах, представьте наши реалии, и КредиАгриколь имеет главный офис не в Киеве, а Кривом роге например.
Децентароизация по европейски...нам только снится.
Учите языки, если не знаете и весь мир будет открыт.
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change_pm
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:26
change_pm написав:
Валить нужно, да и все!
Так ото-ж! Не слушайте somilitarkа. Выехать по специальности вполне реально. И не только в Польшу. Бывшие коллеги сейчас по всему миру: Канада, США, Англия, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Кипр, ОАЭ.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:28
change_pm написав:
Не обязательно жить в Кракове или Варшеве, там комплексный подход к развитию территорий, пример, главный офис ИНГБанкаПолски находится в Катовицах, представьте наши реалии, и КредиАгриколь имеет главный офис не в Киеве, а Кривом роге например.
Ну, Вроцлав - это не Кривой Рог. И там он оказался поиому, что его купленный предшественник (до ребрендинга) Лукас Банк ГО имел в этом самом Вроцлаве
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:48
Рыба-сом написав: vano80 написав:
Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.
Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?
Где?
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в П'ят 01 лют, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:49
... ну Сомик сьогодні правду-матку рубає!
- "нє в бровь, а в глаз"! ©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:52
somilitark написав:
У нас местный царёк депутат от БПП пан Ревега(сын нквдиста из загранотряда),тот уже согласовал повышение с 5 грн в селе Бердичев до 7 или 8,будет скоро голосование,как там уже карта ляжет.
В Первой столице уже давно пА 10
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:53
moldashavanin написав:
Зеленьський - Война ,голод , холод и разруха - только так можно осуществить это пред выборные обещания
... а що з того, що Ви перелічили, немає останніх 5 років?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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