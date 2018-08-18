Додано: Суб 02 лют, 2019 00:24

zzzzzz написав: Рыба-сом написав: vano80 написав: Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.

Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего? Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?

Где? Где?



Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают. Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.

Я думаю, что всё-таки тот кусок, который непосредственно возле входов в метро: там забор уже лет 6, вроде, и когда шанхайчик снесли напротив Кишени, то сразу для подвазелинивания народу вывесили план работ по обустройству там сквера - аккурат на месте бывшего фонтана-бассейна.А вот куска дальше к метро на том плане не было. Совпадение?Думаю, под этим соусом стройку и будут проталкивать: "инвестор обустроит..."Это схема такая: сначала довести до состояния свалки, а потом двигать "уж лучше ТРЦ, магазин, дом чем свалка".Это как ушлепки под патронатом "лучшего мэра" сделали "магазинную башню" на Героев Днепра на круге: сначала круг и переходы были в аренде у Х (забыл фамилиё), там сделали рассадник бабок с семками-креветками и прочую антисанитарию. Потом Х делает там "хімічне укріплення грунтів" с постройкой ТРЦ под соусом "ну лучше ж так чем бомжарня", а местные Трололо (которые вообще живут на другом конце Киева и там бывают проездом) энергично кивают в знак согласия.Все счастливы, занавес.