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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:19
Рыба-сом написав: change_pm написав:
Не обязательно жить в Кракове или Варшеве, там комплексный подход к развитию территорий, пример, главный офис ИНГБанкаПолски находится в Катовицах, представьте наши реалии, и КредиАгриколь имеет главный офис не в Киеве, а Кривом роге например.
Ну, Вроцлав - это не Кривой Рог. И там он оказался поиому, что его купленный предшественник (до ребрендинга) Лукас Банк ГО имел в этом самом Вроцлаве
Ниче се, я даже про КредиАгриколь и не знал. Я о другом говорил, что в той же Польше есть реальная децентрализация, а у нас бы Лукас Банк переехал в столицу.
И кто мешал КредиАгриколю переехать в Варшаву? Видимо смысла не было, т.к. Вроцлав вполне конкурентный город.
Востаннє редагувалось change_pm
в Суб 02 лют, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:21
5748909 написав: Долярчик написав: moldashavanin написав:
Зеленьський - Война ,голод , холод и разруха - только так можно осуществить это пред выборные обещания
... а що з того, що Ви перелічили, немає останніх 5 років?
Як же ви в цьому хаосі квартирку ризикнули купить?
... просто люблю СВОЮ РІДНУ землю!
(за кордоном жити не хочу! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:24
zzzzzz написав:
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.
Надо подкинуть Фиале статистики по зарплате, пенсии, долгу за коммуналь, неисполнении бюджета, зеленском-президенте и надвигающемся мировом финансовом кризисе. А то че-то он совсем страх потерял.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:24
zzzzzz написав: Рыба-сом написав: vano80 написав:
Граждане, пишут что на Оболони долбить начали, очередное "укрепление грунтов" от педалика.
Вроде и жк и бц будет. Не слышал никто ничего?
Где?
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.
Я думаю, что всё-таки тот кусок, который непосредственно возле входов в метро: там забор уже лет 6, вроде, и когда шанхайчик снесли напротив Кишени, то сразу для подвазелинивания народу вывесили план работ по обустройству там сквера - аккурат на месте бывшего фонтана-бассейна.
А вот куска дальше к метро на том плане не было. Совпадение?
Думаю, под этим соусом стройку и будут проталкивать: "инвестор обустроит..."
Это схема такая: сначала довести до состояния свалки, а потом двигать "уж лучше ТРЦ, магазин, дом чем свалка".
Это как ушлепки под патронатом "лучшего мэра" сделали "магазинную башню" на Героев Днепра на круге: сначала круг и переходы были в аренде у Х (забыл фамилиё), там сделали рассадник бабок с семками-креветками и прочую антисанитарию. Потом Х делает там "хімічне укріплення грунтів" с постройкой ТРЦ под соусом "ну лучше ж так чем бомжарня", а местные Трололо (которые вообще живут на другом конце Киева и там бывают проездом) энергично кивают в знак согласия.
Все счастливы, занавес.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:30
change_pm написав: Рыба-сом написав: change_pm написав:
Не обязательно жить в Кракове или Варшеве, там комплексный подход к развитию территорий, пример, главный офис ИНГБанкаПолски находится в Катовицах, представьте наши реалии, и КредиАгриколь имеет главный офис не в Киеве, а Кривом роге например.
Ну, Вроцлав - это не Кривой Рог. И там он оказался поиому, что его купленный предшественник (до ребрендинга) Лукас Банк ГО имел в этом самом Вроцлаве
Ниче се, я даже про КредиАгриколь и не знал. Я о другом говорил, что в той же Польше есть реальная децентрализация, а у нас бы Лукас Банк переехал в столицу.
И кто мешал КредиАгриколю переехать в Варшаву? Видимо смысла не было, т.к. Вроцлав вполне конкурентный город.
Да, но у нас тоже Приват в Днепре до сих пор
А вообще ГО банков в Киев как-то массово мигрировать начали в середине 2000-х, до того многие вполне нормально жили себе в Харькове, Львове, Одессе и т.д. Кредобанк вроде в Луцке до сих пор.
С 2014 усилилась тенденция по переводу части подразделений в регионы: бэк-офис, колл-центры (но с этими ещё раньше), саппорт.
Но у нас, конечно, нездоровая ситуация с концентрацией в Киеве - а-ля Раша с Москвой. Но лендлордам нравится
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:49
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.
Надо подкинуть Фиале статистики по зарплате, пенсии, долгу за коммуналь, неисполнении бюджета, зеленском-президенте и надвигающемся мировом финансовом кризисе. А то че-то он совсем страх потерял.
Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лют, 2019 06:09
Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...
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Додано: Суб 02 лют, 2019 06:13
С приездом. А как там на новой родине?
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:12
Математикам, фізикам, хімікам, інженерам в цій країні - робити абсолютно нічого. Хіба що протирати штани за 200-500 Дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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