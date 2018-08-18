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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:49
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.
Надо подкинуть Фиале статистики по зарплате, пенсии, долгу за коммуналь, неисполнении бюджета, зеленском-президенте и надвигающемся мировом финансовом кризисе. А то че-то он совсем страх потерял.
Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 02 лют, 2019 06:09
Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...
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Додано: Суб 02 лют, 2019 06:13
С приездом. А как там на новой родине?
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Nikita1000
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:41
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:16
zzzzzz написав:
Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))
Интересно, а этого самого Фиалу можно именовать "вильнолюдыною", или это относится только к пересичному кривопаркованцу?
Интересно, когда доберутся до рынка на минской, там есть где развернутся для очередного "резиденс"
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