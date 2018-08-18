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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3513351435153516

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 00:49

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Я так понял наверно на месте фонтана перед супермаркетом. Там эту землю давно хотел хапануть томаш фиала из драгонов. Они сейчас недвигу шо немые покупают.

Надо подкинуть Фиале статистики по зарплате, пенсии, долгу за коммуналь, неисполнении бюджета, зеленском-президенте и надвигающемся мировом финансовом кризисе. А то че-то он совсем страх потерял.


Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 06:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 06:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С приездом. А как там на новой родине?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 06:20

  Nikita1000 написав:С приездом. А как там на новой родине?

мечты о ипотеке.... вот думаю брать на 30 лет сейчас или подождать кризиса, который надвигается. :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:41

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kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:16

  zzzzzz написав:
Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))


Интересно, а этого самого Фиалу можно именовать "вильнолюдыною", или это относится только к пересичному кривопаркованцу? :mrgreen:
Интересно, когда доберутся до рынка на минской, там есть где развернутся для очередного "резиденс" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:17

  Понаехал написав:Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...


а почему нет? тралик даже покомфортней
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:01

  trololo написав:
  Понаехал написав:Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...


а почему нет? тралик даже покомфортней


а шо, до коцюбинского ходит тралик?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:05

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Надо подкинуть Фиале статистики по зарплате, пенсии, долгу за коммуналь, неисполнении бюджета, зеленском-президенте и надвигающемся мировом финансовом кризисе. А то че-то он совсем страх потерял.


Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))

Я люблю высокие потолки. А Фиала - молодец - ориентируется на вкусы тех, у кого есть деньги. Низкие потолки в ОР - это от жадности. Можно было сделать 3 метра и 21-22 этажа. Но хотелось 24 этажа, а было, видимо, ограничение по максимальной высоте дома. От этого же и КАНовские ЦП и Тетрис пострадали.
airmax78
 
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