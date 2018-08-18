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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3514351535163517

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:37

  zzzzzz написав:airmax78 Это называется впихнуть невпихуемое

Все впихнулось и распродалось. При чем дорого. Они не демпинговали даже в 2015м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:41

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78 Это называется впихнуть невпихуемое

Все впихнулось и распродалось. При чем дорого. Они не демпинговали даже в 2015м.


Макс, понимаешь есть рынок массовой застройки, а есть очень тонкая прожилка жирных клиентов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:48

Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.

Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:57

  Бывалый написав:Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.

Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.

Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:59

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78 Это называется впихнуть невпихуемое

Все впихнулось и распродалось. При чем дорого. Они не демпинговали даже в 2015м.


Макс, понимаешь есть рынок массовой застройки, а есть очень тонкая прожилка жирных клиентов.

Мне очень жаль, что не все могут себе позволить покупать квартиры в красивых домах и вынуждают, стремящихся к прекрасному, киевских застройщиков плодить очередные Каховские и Навигаторы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:00

  Бывалый написав:Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.


а как по мне мутить пвв в обычной квартире - тупо переводняк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:02

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:
Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани.
При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))


Интересно, а этого самого Фиалу можно именовать "вильнолюдыною", или это относится только к пересичному кривопаркованцу? :mrgreen:
Интересно, когда доберутся до рынка на минской, там есть где развернутся для очередного "резиденс" :mrgreen:

Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:06

  Рыба-сом написав:вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно


всего одна бурилка?
скорее всего там пока первичная геология и пробы грунта, похоже вы рановато кипишуете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:10

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно


всего одна бурилка?
скорее всего там пока первичная геология и пробы грунта, похоже вы рановато кипишуете

Ну, посмотрим. Но там территория не особо и большая, вот:
http://wikimapia.org/m/#lat=50.5010891& ... 17&l=0&m=b
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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