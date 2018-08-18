Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.
Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.
Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.
Бывалый написав:Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.
а как по мне мутить пвв в обычной квартире - тупо переводняк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав: Че то в провинции он не спешит строить, он любит Оболонь причем вплотную к метро что бы сразу влезть в коммуникации и не тянуть из как например на Русановской гавани. При этом слелать пониже потолок, и главное модные МОПы !!!!! Все как ты любишь Макс )))
Интересно, а этого самого Фиалу можно именовать "вильнолюдыною", или это относится только к пересичному кривопаркованцу? Интересно, когда доберутся до рынка на минской, там есть где развернутся для очередного "резиденс"
Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.
Бывалый написав:Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.
а как по мне мутить пвв в обычной квартире - тупо переводняк
Тоже пришел к этому выводу. Поэтому канальный кондер: и фасад не надо грузить гроздью внешних блоков и с отводом конденсата никаких проблем.