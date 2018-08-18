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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3515351635173518

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:36

  kingkongovets написав:
  trololo написав:
  Понаехал написав:Побывал на Родине... Не понял почему проезд в троллейбусе стоит также как проезд в маршрутке. Мистика...


а почему нет? тралик даже покомфортней


а шо, до коцюбинского ходит тралик?)

Вы пропустили такое революционное покращення)))
Зато маршрутка от Академа до К-го всего навсего 6 грн.
Тралик дороже и наверное будет всё по порядку,сначала метро на Веник,потом на Трою,а уже потом,если только Виталик не уйдёт,вот тогда..... :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня показывал квартиру и думал: какой интересный день - сегодня вид из окна не стоил вообще ничего. На самом деле это уже целая неделя такая. Если климат в Киеве изменится и влажность повысится, то большой вопрос - а стоит ли доплачивать за вид.
airmax78
 
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