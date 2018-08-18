Вы пропустили такое революционное покращення)))
Зато маршрутка от Академа до К-го всего навсего 6 грн.
Тралик дороже и наверное будет всё по порядку,сначала метро на Веник,потом на Трою,а уже потом,если только Виталик не уйдёт,вот тогда.....
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:36
Вы пропустили такое революционное покращення)))
Зато маршрутка от Академа до К-го всего навсего 6 грн.
Тралик дороже и наверное будет всё по порядку,сначала метро на Веник,потом на Трою,а уже потом,если только Виталик не уйдёт,вот тогда.....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня показывал квартиру и думал: какой интересный день - сегодня вид из окна не стоил вообще ничего. На самом деле это уже целая неделя такая. Если климат в Киеве изменится и влажность повысится, то большой вопрос - а стоит ли доплачивать за вид.
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