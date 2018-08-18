Вы пропустили такое революционное покращення)))
Зато маршрутка от Академа до К-го всего навсего 6 грн.
Тралик дороже и наверное будет всё по порядку,сначала метро на Веник,потом на Трою,а уже потом,если только Виталик не уйдёт,вот тогда.....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:36
Вы пропустили такое революционное покращення)))
Зато маршрутка от Академа до К-го всего навсего 6 грн.
Тралик дороже и наверное будет всё по порядку,сначала метро на Веник,потом на Трою,а уже потом,если только Виталик не уйдёт,вот тогда.....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня показывал квартиру и думал: какой интересный день - сегодня вид из окна не стоил вообще ничего. На самом деле это уже целая неделя такая. Если климат в Киеве изменится и влажность повысится, то большой вопрос - а стоит ли доплачивать за вид.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
агов, жители левого берега, шо там у вас - сильно дымом воняет?
В Киеве возле «Дарынка» горят склады: с огнем борются более 100 пожарных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Февраль 2019, 42к (купить можно за 39) -
В этом доме на 2 этажа ниже в феврале 2014м такая же квартира - 60к (покупка родственников).
Это к слову о том, что цены вернулись на дореволюционный уровень.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:25
Никто не говорит, что цены на такое вернулись. Даже цены на модные МОПы и вентфасады все еще не вернулись на дореволюционный уровень. Просто их тогда практически не было. Кстати, сколько в 2013м стоили Новолипки и Парк Авеню? Если бы в 2013м существовал Тетрис, его вполне могли бы заряжать по овер 3-3.5куе за метр.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:51
Да чувствуется эйфория от покупки,если это правда,то поздравляю!
А вид из окна важен тем,что бы ничего не впихнули тебе прямо в окна,так что из-за него даже можно пожертвовать кое где в метраже и планировке.
У меня на Мамайке,у кого вид на корпуса НАУ,люди при выборе квартиры всё переживали за аэродинамическую трубу,которую включают раз в месяц и она прямо под ногами и не видно её даже толком,мол воет монотонно целый час,это не опасно?
Были целые страницы на домике возмущений,что брать не целесообразно,если такой "сосед" прямо под окнами,это ужас,надо подумать,есть выбор,пусть что-то решают с этими "лётчиками".
А потом через 2 года взяли и втулили стену в 3 секции,люди пока возмущались и переваривали происходящее,то стену увеличили ещё на одну секцию,ещё больше перекрыв кислород
Так что вид важен тем,что бы под окнами была на худой конец ЛЭП,или что-то важное,которое дорого сносить и потом "уплотнять" застройку.
А то когда построят одоробло почти в окна,вот только тогда люди начинают вспоминать за вид,когда его уже нет и не будет
п.с. Макс важен вид особенно летом,когда всё зелёное и глаз радуется,а зимой всё серо-белое одинаковое,да вроде как и не важен можно сделать такой вывод,но летом посмотрите,что были не правы,есть разница куда смотреть,на цветы и деревья или бетонные стены
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:56
Вы думаете ещё скинут 3000 и не захотят прикрутить комиссию?
А потом высниццо,что кто-то должен заплатить налоги,ведь квартира может и не 3 года во владении у нынешнего продавца.
Или такая дешёвая продана и достаточно удачная как для маленькой двушки(я так считаю),но есть похожая,но уже дороже.
Вы не знаете приёмы рыл?Может быть не всё так гладко,как вы себе обрисовали)))
Так что не всё так однозначно.
Плюс себя можно успокоить тем,что деньги не сгорели от девала в банках помойках,что не надо было слюнявить за аренду несколько лет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вид не важен. Скоро в Киеве 270 дней в году будет туман. Переплачивать за вид в оставшиеся дни не вижу смысла. Шторы решают (с)
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:04
Рыл
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:13
Натуральные глупости,скоро последние пару дней тумана закончатся и вы его увидите только в осенних первых заморозках
Опять в что-то не то влезли,блин,ну зачем так себя мучать,уже и денег подкопили и опять надо было взять то что не нравится и какие-то сделки с совестью?
Я как сейчас помню слова преподавателя финансов Марии Михайловной,что если покупка важная,с горизонтом зарабатывания от 3-5 лет,с горизонтом пользования ещё больше,то обязательно надо смотреть на параметры и функциональность,если денег не достаточно,то нельзя брать что попало,а надо даже взять кредит и купить то что надо и не идти на компромиссы,если не хотите брать кредит или надо много одалживать,то логичнее отказаться от покупки на время и собирать дальше на то,что подходит и не будет причинять неудобств и раздражений.
ТОЧКА,Макс,это капец,чувствую опять себя пошли обманывать и до разочарования каких-то пару шагов(дней, максимум недель)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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