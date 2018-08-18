Додано: Суб 02 лют, 2019 17:51

airmax78 написав: Сегодня показывал квартиру и думал: какой интересный день - сегодня вид из окна не стоил вообще ничего. На самом деле это уже целая неделя такая. Если климат в Киеве изменится и влажность повысится, то большой вопрос - а стоит ли доплачивать за вид. Сегодня показывал квартиру и думал: какой интересный день - сегодня вид из окна не стоил вообще ничего. На самом деле это уже целая неделя такая. Если климат в Киеве изменится и влажность повысится, то большой вопрос - а стоит ли доплачивать за вид.

Да чувствуется эйфория от покупки,если это правда,то поздравляю!А вид из окна важен тем,что бы ничего не впихнули тебе прямо в окна,так что из-за него даже можно пожертвовать кое где в метраже и планировке.У меня на Мамайке,у кого вид на корпуса НАУ,люди при выборе квартиры всё переживали за аэродинамическую трубу,которую включают раз в месяц и она прямо под ногами и не видно её даже толком,мол воет монотонно целый час,это не опасно?Были целые страницы на домике возмущений,что брать не целесообразно,если такой "сосед" прямо под окнами,это ужас,надо подумать,есть выбор,пусть что-то решают с этими "лётчиками".А потом через 2 года взяли и втулили стену в 3 секции,люди пока возмущались и переваривали происходящее,то стену увеличили ещё на одну секцию,ещё больше перекрыв кислородТак что вид важен тем,что бы под окнами была на худой конец ЛЭП,или что-то важное,которое дорого сносить и потом "уплотнять" застройку.А то когда построят одоробло почти в окна,вот только тогда люди начинают вспоминать за вид,когда его уже нет и не будетп.с. Макс важен вид особенно летом,когда всё зелёное и глаз радуется,а зимой всё серо-белое одинаковое,да вроде как и не важен можно сделать такой вывод,но летом посмотрите,что были не правы,есть разница куда смотреть,на цветы и деревья или бетонные стены