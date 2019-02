Додано: Суб 02 лют, 2019 16:56





В Киеве возле «Дарынка» горят склады: с огнем борются более 100 пожарных



https://kiev.informator.ua/2019/02/02/v ... pozharnyh/ агов, жители левого берега, шо там у вас - сильно дымом воняет?В Киеве возле «Дарынка» горят склады: с огнем борются более 100 пожарных

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.