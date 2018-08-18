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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:16
vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19
somilitark написав:
Натуральные глупости,скоро последние пару дней тумана закончатся и вы его увидите только в осенних первых заморозках
Опять в что-то не то влезли,блин,ну зачем так себя мучать,уже и денег подкопили и опять надо было взять то что не нравится и какие-то сделки с совестью?
Я как сейчас помню слова преподавателя финансов Марии Михайловной,что если покупка важная,с горизонтом зарабатывания от 3-5 лет,с горизонтом пользования ещё больше,то обязательно надо смотреть на параметры и функциональность,если денег не достаточно,то нельзя брать что попало,а надо даже взять кредит и купить то что надо и не идти на компромиссы,если не хотите брать кредит или надо много одалживать,то логичнее отказаться от покупки на время и собирать дальше на то,что подходит и не будет причинять неудобств и раздражений.
ТОЧКА,Макс,это капец,чувствую опять себя пошли обманывать и до разочарования каких-то пару шагов(дней, максимум недель)
Осталось только спросить: а где она сама-то жила эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19
vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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