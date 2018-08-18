RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3516351735183519

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:16

  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.
airmax78
 
Повідомлень: 27782
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19

  somilitark написав:Натуральные глупости,скоро последние пару дней тумана закончатся и вы его увидите только в осенних первых заморозках :lol:
Опять в что-то не то влезли,блин,ну зачем так себя мучать,уже и денег подкопили и опять надо было взять то что не нравится и какие-то сделки с совестью?
Я как сейчас помню слова преподавателя финансов Марии Михайловной,что если покупка важная,с горизонтом зарабатывания от 3-5 лет,с горизонтом пользования ещё больше,то обязательно надо смотреть на параметры и функциональность,если денег не достаточно,то нельзя брать что попало,а надо даже взять кредит и купить то что надо и не идти на компромиссы,если не хотите брать кредит или надо много одалживать,то логичнее отказаться от покупки на время и собирать дальше на то,что подходит и не будет причинять неудобств и раздражений.
ТОЧКА,Макс,это капец,чувствую опять себя пошли обманывать и до разочарования каких-то пару шагов(дней, максимум недель) :?

Осталось только спросить: а где она сама-то жила эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.
airmax78
 
Повідомлень: 27782
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19

  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15251
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3516351735183519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1298, 1299, 1300
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12996 2230371
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 22:48
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6089
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12109)
02.02.2019 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.