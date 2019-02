Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28

Starikan написав: vladus17 написав: Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?

Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?

Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах.

Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов.

Пора эволюционировать, Старикан.



Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225.

Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл

Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати.

А предложения от хозяина на прямую - привлекают.

