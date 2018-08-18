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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 351735183519352035213522>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:16

  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19

  somilitark написав:Натуральные глупости,скоро последние пару дней тумана закончатся и вы его увидите только в осенних первых заморозках :lol:
Опять в что-то не то влезли,блин,ну зачем так себя мучать,уже и денег подкопили и опять надо было взять то что не нравится и какие-то сделки с совестью?
Я как сейчас помню слова преподавателя финансов Марии Михайловной,что если покупка важная,с горизонтом зарабатывания от 3-5 лет,с горизонтом пользования ещё больше,то обязательно надо смотреть на параметры и функциональность,если денег не достаточно,то нельзя брать что попало,а надо даже взять кредит и купить то что надо и не идти на компромиссы,если не хотите брать кредит или надо много одалживать,то логичнее отказаться от покупки на время и собирать дальше на то,что подходит и не будет причинять неудобств и раздражений.
ТОЧКА,Макс,это капец,чувствую опять себя пошли обманывать и до разочарования каких-то пару шагов(дней, максимум недель) :?

Осталось только спросить: а где она сама-то жила эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19

  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28

  Starikan написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.

Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах.
Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов.
Пора эволюционировать, Старикан. :mrgreen:

Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225.
Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл :shock:
Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати.
А предложения от хозяина на прямую - привлекают.
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:34

  airmax78 написав:
Осталось только спросить: а где она сама-то жила эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.

Самое смешное,что ММ вела предмет "финансы",сначала был курс финансы предприятий,потом был немножко финансы государства,были и финансы домохозяйств.
Упоминаний о квартире даже в теории не было,мне тогда было +-20 лет и я мог позволить себе купить только проездной на тралик, журналы Бизнес,Галицкие контракты,Автоцентр и угостить мороженным одну Леночку,а потом и Ирочку,с которыми ничего не вышло и они вышли за других,это была теория Макс,которую можно отнести хоть к холодильнику,хоть к авто,хоть к квартире,оканчивала ММ МГУ,мы даже глаза боялись от доски или от неё отвести,глубоко вздохнуть от души,не то что бы подумать о чём-то другом на её лекциях\занятиях :lol:
п.с. скорее всего ММ жила в полученной от государства панельке,количество комнат в квартире равнялось количеству детей в её семье,никто о покупке за свои не задумывался,только богачи(с) 8)
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 02 лют, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:37

  Starikan написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.


Вариант без рыл подходит только в одной ситуации,это когда в одном доме,селе люди слышат о друг друге и находят один другого,типа ты слыхала,Маричка хату продае,не знаешь,никому не треба,а в больших городах без рыл никак,плюс мафия,такие деньги крутятся,грех не погреть руки)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40

  vladus17 написав:Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.

А вы сейчас покупаете или продаёте?
Или просто за мир во всём мире высказались?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47

  somilitark написав:
  Starikan написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.


Вариант без рыл подходит только в одной ситуации,это когда в одном доме,селе люди слышат о друг друге и находят один другого,типа ты слыхала,Маричка хату продае,не знаешь,никому не треба,а в больших городах без рыл никак,плюс мафия,такие деньги крутятся,грех не погреть руки)))


Да и в банк на депозит люди несут наверное только если умовный Михалычь там работает. И машину тоже только у Михалыча покупать можно. и тд.
Ну да, это логика типичного совка :roll:

Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?

Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:49

  somilitark написав:
  vladus17 написав:Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.

А вы сейчас покупаете или продаёте?
Или просто за мир во всём мире высказались?

Я ищу себе еще одну квартирко, 1к в Киеве. Больше так не фортит выйти на продавана как в первый раз.
Хоть я не особо то и пытался, пока. Но все же подтолкнуло задуматься, почему так.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:50

  vladus17 написав:
  Starikan написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.

Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах.
Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов.
Пора эволюционировать, Старикан. :mrgreen:

Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225.
Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл :shock:
Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати.
А предложения от хозяина на прямую - привлекают.
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.

Пожилой человек вам все правильно написал. А по поводу вашего кейса: вы уверены, что купили лучший вариант из тех, что могли купить? Да, вы сэкономили на риелтере, но вы уверены, что не потеряли на чем-то гораздо более важном?
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