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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:16
vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19
somilitark написав:
Натуральные глупости,скоро последние пару дней тумана закончатся и вы его увидите только в осенних первых заморозках
Опять в что-то не то влезли,блин,ну зачем так себя мучать,уже и денег подкопили и опять надо было взять то что не нравится и какие-то сделки с совестью?
Я как сейчас помню слова преподавателя финансов Марии Михайловной,что если покупка важная,с горизонтом зарабатывания от 3-5 лет,с горизонтом пользования ещё больше,то обязательно надо смотреть на параметры и функциональность,если денег не достаточно,то нельзя брать что попало,а надо даже взять кредит и купить то что надо и не идти на компромиссы,если не хотите брать кредит или надо много одалживать,то логичнее отказаться от покупки на время и собирать дальше на то,что подходит и не будет причинять неудобств и раздражений.
ТОЧКА,Макс,это капец,чувствую опять себя пошли обманывать и до разочарования каких-то пару шагов(дней, максимум недель)
Осталось только спросить: а где она сама-то жила эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:19
vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28
Starikan написав: vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах.
Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов.
Пора эволюционировать, Старикан.
Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225.
Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл
Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати.
А предложения от хозяина на прямую - привлекают.
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:34
airmax78 написав:
Осталось только спросить: а где она сама-то жила
эта Мария Михайловна? Учить-то как правильно - мы все умеем.
Самое смешное,что ММ вела предмет "финансы",сначала был курс финансы предприятий,потом был немножко финансы государства,были и финансы домохозяйств.
Упоминаний о квартире даже в теории не было,мне тогда было +-20 лет и я мог позволить себе купить только проездной на тралик, журналы Бизнес,Галицкие контракты,Автоцентр и угостить мороженным одну Леночку,а потом и Ирочку,с которыми ничего не вышло и они вышли за других,это была теория Макс,которую можно отнести хоть к холодильнику,хоть к авто,хоть к квартире,оканчивала ММ МГУ,мы даже глаза боялись от доски или от неё отвести,глубоко вздохнуть от души,не то что бы подумать о чём-то другом на её лекциях\занятиях
п.с. скорее всего ММ жила в полученной от государства панельке,количество комнат в квартире равнялось количеству детей в её семье,никто о покупке за свои не задумывался,только богачи(с)
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 02 лют, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:37
Starikan написав: vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Вариант без рыл подходит только в одной ситуации,это когда в одном доме,селе люди слышат о друг друге и находят один другого,типа ты слыхала,Маричка хату продае,не знаешь,никому не треба,а в больших городах без рыл никак,плюс мафия,такие деньги крутятся,грех не погреть руки)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40
vladus17 написав:
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
А вы сейчас покупаете или продаёте?
Или просто за мир во всём мире высказались?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47
somilitark написав: Starikan написав: vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Вариант без рыл подходит только в одной ситуации,это когда в одном доме,селе люди слышат о друг друге и находят один другого,типа ты слыхала,Маричка хату продае,не знаешь,никому не треба,а в больших городах без рыл никак,плюс мафия,такие деньги крутятся,грех не погреть руки)))
Да и в банк на депозит люди несут наверное только если умовный Михалычь там работает. И машину тоже только у Михалыча покупать можно. и тд.
Ну да, это логика типичного совка
Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?
Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:49
somilitark написав: vladus17 написав:
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
А вы сейчас покупаете или продаёте?
Или просто за мир во всём мире высказались?
Я ищу себе еще одну квартирко, 1к в Киеве. Больше так не фортит выйти на продавана как в первый раз.
Хоть я не особо то и пытался, пока. Но все же подтолкнуло задуматься, почему так.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:50
vladus17 написав: Starikan написав: vladus17 написав:
Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах.
Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов.
Пора эволюционировать, Старикан.
Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225.
Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл
Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати.
А предложения от хозяина на прямую - привлекают.
Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
Пожилой человек вам все правильно написал. А по поводу вашего кейса: вы уверены, что купили лучший вариант из тех, что могли купить? Да, вы сэкономили на риелтере, но вы уверены, что не потеряли на чем-то гораздо более важном?
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