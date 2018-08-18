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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35183519352035213522>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

русановка

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пожилой человек вам все правильно написал. А по поводу вашего кейса: вы уверены, что купили лучший вариант из тех, что могли купить? Да, вы сэкономили на риелтере, но вы уверены, что не потеряли на чем-то гораздо более важном?

Для пожилых людей - рыелтор - без вариантов.

У меня уже почти 2,5 года прошло после покупки (покупка была в 2016). Мониторю цены постоянно. Лучше вариантов не было.
Кстати да, цены даже приподнялись немножко. (говорю о вторичке, не совкошлак)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:56

  somilitark написав:
  Любопытный написав:Февраль 2019, 42к (купить можно за 39) - https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-kv-po- ... 559802255b
В этом доме на 2 этажа ниже в феврале 2014м такая же квартира - 60к (покупка родственников).

Это к слову о том, что цены вернулись на дореволюционный уровень.

Вы думаете ещё скинут 3000 и не захотят прикрутить комиссию?
А потом высниццо,что кто-то должен заплатить налоги,ведь квартира может и не 3 года во владении у нынешнего продавца.
Или такая дешёвая продана и достаточно удачная как для маленькой двушки(я так считаю),но есть похожая,но уже дороже.
Вы не знаете приёмы рыл?Может быть не всё так гладко,как вы себе обрисовали)))
Так что не всё так однозначно.
Плюс себя можно успокоить тем,что деньги не сгорели от девала в банках помойках,что не надо было слюнявить за аренду несколько лет.


Сомик, вместо того что-бы писать такую простынь надо было позвонить и уточнить, по телефону. И тогда бы разгонял "зраду" , или проще высказать на форуме 185 предположений ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:57

  vladus17 написав:
Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?

Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать.
Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты?
Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты?
Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор.
Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет.
Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами.
Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда?
Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:00

  zzzzzz написав:
Сомик, вместо того что-бы писать такую простынь надо было позвонить и уточнить, по телефону. И тогда бы разгонял "зраду" , или проще высказать на форуме 185 предположений ?

А вы ещё не поняли,что это фейк?
Это видно за версту,я не буду вам говорить по каким меткам я это понял.
А вы попробуйте позвонить и проверить,услышите и поймёте что я сказал,но ведь легче оленёнку позвонить и пройтись по минным полям,правда? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:01

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:Пожилой человек вам все правильно написал. А по поводу вашего кейса: вы уверены, что купили лучший вариант из тех, что могли купить? Да, вы сэкономили на риелтере, но вы уверены, что не потеряли на чем-то гораздо более важном?

Для пожилых людей - рыелтор - без вариантов.

У меня уже почти 2,5 года прошло после покупки (покупка была в 2016). Мониторю цены постоянно. Лучше вариантов не было.
Кстати да, цены даже приподнялись немножко. (говорю о вторичке, не совкошлак)

Голосуху покупал без риелтера. Продавал с риелтером. Опыт покупки без риелтера - отвратительный. Все прошло хорошо. А если бы был риелтер, возможно, меня бы жаба задавила платить ему и я бы Голосуху не купил. Опыт продажи с риелтером - замечательный. При том что риелтер был со стороны покупателя - но и мне она помогла. Отдавать ей деньги было не жаль. Все-таки между продавцом и покупателем, которые друг другу не доверяют, должна быть третья сторона, заслуживающая доверие. А кто как не риелтер заслуживает доверия?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:06

  vladus17 написав:
  somilitark написав:
  vladus17 написав:Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.

А вы сейчас покупаете или продаёте?
Или просто за мир во всём мире высказались?

Я ищу себе еще одну квартирко, 1к в Киеве. Больше так не фортит выйти на продавана как в первый раз.
Хоть я не особо то и пытался, пока. Но все же подтолкнуло задуматься, почему так.

Может рынок был немножко другим,он был мягче для покупателя,я тоже мониторю пару домов,так вот кол-во предложений снизилось,но это не говорит о том,что цены растут,вижу как истерят некоторые продавцы и реально опускают цены ниже плинтуса,всё индивидуально,но действительно,выбрать золотую середину на этом рынке тяжело,надо сразу смириться с потерями,тогда будет легче что-то купить и выбрать :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:06

  Рыба-сом написав:Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.


Да вот в 2016 глава Оболонской делал такие заявления.
http://www.gorodkiev.com.ua/43105-vozle ... centr.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:07

  kingkongovets написав:русановка

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Был на днях на Русановке. Зашел в магазин "Остров". Очень удивился что такой магазин делает на Русановке.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:11

  airmax78 написав:Был на днях на Русановке. Зашел в магазин "Остров". Очень удивился что такой магазин делает на Русановке.


Макс, то что они продают все можно найти в Оушене по боле низким ценам.
Живите своим умом!
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