Додано: Суб 02 лют, 2019 18:57

vladus17 написав:

Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?



Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит

Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать.Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты?Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты?Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор.Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет.Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами.Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда?Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника