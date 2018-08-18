русановка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
русановка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для пожилых людей - рыелтор - без вариантов.
У меня уже почти 2,5 года прошло после покупки (покупка была в 2016). Мониторю цены постоянно. Лучше вариантов не было.
Кстати да, цены даже приподнялись немножко. (говорю о вторичке, не совкошлак)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:56
Сомик, вместо того что-бы писать такую простынь надо было позвонить и уточнить, по телефону. И тогда бы разгонял "зраду" , или проще высказать на форуме 185 предположений ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:57
Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать.
Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты?
Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты?
Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор.
Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет.
Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами.
Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда?
Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:00
А вы ещё не поняли,что это фейк?
Это видно за версту,я не буду вам говорить по каким меткам я это понял.
А вы попробуйте позвонить и проверить,услышите и поймёте что я сказал,но ведь легче оленёнку позвонить и пройтись по минным полям,правда?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:01
Голосуху покупал без риелтера. Продавал с риелтером. Опыт покупки без риелтера - отвратительный. Все прошло хорошо. А если бы был риелтер, возможно, меня бы жаба задавила платить ему и я бы Голосуху не купил. Опыт продажи с риелтером - замечательный. При том что риелтер был со стороны покупателя - но и мне она помогла. Отдавать ей деньги было не жаль. Все-таки между продавцом и покупателем, которые друг другу не доверяют, должна быть третья сторона, заслуживающая доверие. А кто как не риелтер заслуживает доверия?
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:06
Может рынок был немножко другим,он был мягче для покупателя,я тоже мониторю пару домов,так вот кол-во предложений снизилось,но это не говорит о том,что цены растут,вижу как истерят некоторые продавцы и реально опускают цены ниже плинтуса,всё индивидуально,но действительно,выбрать золотую середину на этом рынке тяжело,надо сразу смириться с потерями,тогда будет легче что-то купить и выбрать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:06
Да вот в 2016 глава Оболонской делал такие заявления.
Живите своим умом!
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:07
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:11
Макс, то что они продают все можно найти в Оушене по боле низким ценам.
Живите своим умом!
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