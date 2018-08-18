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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3519352035213522>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще у меня уже давно складывается такое ощущение, что на этой ветке тусуются одни риелтеры. Прямо филиал группы в ФБ "Риелтеры зло". Не удивлюсь, если это одни и те же люди. И вброс о ненужности риелтеров был сделан просто так, в рамках субботнего оффтопа - подразнить коллег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:13

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Был на днях на Русановке. Зашел в магазин "Остров". Очень удивился что такой магазин делает на Русановке.


Макс, то что они продают все можно найти в Оушене по боле низким ценам.

"Оушен" и "низкие цены" у меня в голове не складывается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:20

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Был на днях на Русановке. Зашел в магазин "Остров". Очень удивился что такой магазин делает на Русановке.


Макс, то что они продают все можно найти в Оушене по боле низким ценам.

"Оушен" и "низкие цены" у меня в голове не складывается.

Я не говорил "низкие цены" я глянул ценники в Острове и сравнил с Оушеном. В Оушене можно купить дешевле.

Кто на чем работает. Иногда один и тот-же товар разные сети продают с разной торговой наценкой.Это свободный рынок, размер наценки зависит от жадности владельца бизнеса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:24

  zzzzzz написав:Я не говорил "низкие цены" я глянул ценники в Острове и сравнил с Оушеном. В Оушене можно купить дешевле.

Кто-то на чем работает. Иногда один и тот-же товар разные сети продают с разной торговой наценкой.Это свободный рынок, размер наценки зависит от жадности владельца бизнеса.

Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел. Но вышел уже немного другим человеком - классовая ненависть во мне начала закипать.
P.S. Как жаль что Галлерея-Гранд закрылась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:30

  airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй :P
Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))
Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:32

airmax78

Ты главное не езди в Оутлет Мануфактура, там 99% граждан почувствуют себя нищебродами ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй :P
Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))
Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?

Мне галоши нужны были - по стройкам ходить. Гугл выдал: магазин Остров (https://ostriv.ua/galoshi-swims-iz-natu ... -kauchuka/). Я даже и поехал сдуру. Кто ж знал что там музей?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:41

airmax78

:mrgreen: :mrgreen:
А в Эпике такого эксклюзивного товара нет ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:42

  zzzzzz написав:airmax78

Ты главное не езди в Оутлет Мануфактура, там 99% граждан почувствуют себя нищебродами ))

Я там все выходные провожу. Фоткаюсь и выкладываю в инстик - типа я в Амстердаме. Приятели с поскота верят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:43

  zzzzzz написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen:
А в Эпике такого эксклюзивного товара нет ? :mrgreen:

Я ж эстет. Я поиск задал:
красивые галоши купить киев
И по первой же ссылке и кликнул.
airmax78
 
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