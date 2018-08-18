Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вообще у меня уже давно складывается такое ощущение, что на этой ветке тусуются одни риелтеры. Прямо филиал группы в ФБ "Риелтеры зло". Не удивлюсь, если это одни и те же люди. И вброс о ненужности риелтеров был сделан просто так, в рамках субботнего оффтопа - подразнить коллег.
airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.
Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?))) Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.
Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?))) Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?