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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3519352035213522

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:45

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй :P
Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))
Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?

Мне галоши нужны были - по стройкам ходить. Гугл выдал: магазин Остров (https://ostriv.ua/galoshi-swims-iz-natu ... -kauchuka/). Я даже и поехал сдуру. Кто ж знал что там музей?

Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:48

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Мне галоши нужны были - по стройкам ходить. Гугл выдал: магазин Остров (https://ostriv.ua/galoshi-swims-iz-natu ... -kauchuka/). Я даже и поехал сдуру. Кто ж знал что там музей?

Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях :wink:

Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.
airmax78
 
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