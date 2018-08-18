Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.
Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?))) Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?
Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях
Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.