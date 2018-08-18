Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.
Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?))) Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?
Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях
Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.
airmax78 написав:Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.
Что-то в этом есть,в сезонности,смотрю иногда железяки в нимеччыни,так вот реально зимой есть сладкие варианты,особенно на такой неликвид как кабрио,купэ,а вот весной все просыпаются и ихние авторылы уже не такие сговорчивые,гнут свою линию. Но вам зачем это всё,вы не рыл,по работе не заставят,купили уже,зачем лазить без лифта и не отделанных мопов?вид смотреть какой будет,уже не надобно,так что со спокойной совестью "отпустите" эту проблему,она для вас уже не актуальна п.с. плюс на настоящие недострои не пускают,кто его знает,может вы сигануть собрались с 20-го этажа,так чтоб без вопросов и вариантов с шансами?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.
Что-то в этом есть,в сезонности,смотрю иногда железяки в нимеччыни,так вот реально зимой есть сладкие варианты,особенно на такой неликвид как кабрио,купэ,а вот весной все просыпаются и ихние авторылы уже не такие сговорчивые,гнут свою линию. Но вам зачем это всё,вы не рыл,по работе не заставят,купили уже,зачем лазить без лифта и не отделанных мопов?вид смотреть какой будет,уже не надобно,так что со спокойной совестью "отпустите" эту проблему,она для вас уже не актуальна п.с. плюс на настоящие недострои не пускают,кто его знает,может вы сигануть собрались с 20-го этажа,так чтоб без вопросов и вариантов с шансами?
Да. Спасибо этим туманам. Они помогли мне отпустить проблему "вид из окна". Сделал бы кто-то в Тетрисе балкон с выносом и в МОПе нассал - может меня бы с вентфасадами и МОПами попустило.
Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.
Главное, что частично убрали ту помойку, которая там была.
ПС До ОР возле минской тоже трэш был, сейчас красиво. Даже бродяги на этой красоте не так мерзко смотрятся
В общем если стоит выбор между застройкой и мафами, то застройка однозначно, ибо там где нет застройки есть мафы, а мафы -зло.