Додано: Суб 02 лют, 2019 19:56

airmax78 написав: Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои. Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.

Что-то в этом есть,в сезонности,смотрю иногда железяки в нимеччыни,так вот реально зимой есть сладкие варианты,особенно на такой неликвид как кабрио,купэ,а вот весной все просыпаются и ихние авторылы уже не такие сговорчивые,гнут свою линию.Но вам зачем это всё,вы не рыл,по работе не заставят,купили уже,зачем лазить без лифта и не отделанных мопов?вид смотреть какой будет,уже не надобно,так что со спокойной совестью "отпустите" эту проблему,она для вас уже не актуальнап.с. плюс на настоящие недострои не пускают,кто его знает,может вы сигануть собрались с 20-го этажа,так чтоб без вопросов и вариантов с шансами?