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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3519352035213522

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:45

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй :P
Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))
Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?

Мне галоши нужны были - по стройкам ходить. Гугл выдал: магазин Остров (https://ostriv.ua/galoshi-swims-iz-natu ... -kauchuka/). Я даже и поехал сдуру. Кто ж знал что там музей?

Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:48

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Мне галоши нужны были - по стройкам ходить. Гугл выдал: магазин Остров (https://ostriv.ua/galoshi-swims-iz-natu ... -kauchuka/). Я даже и поехал сдуру. Кто ж знал что там музей?

Люди говорят,что надо уметь пользоваться интернетом,выходит вы должны сходить на соответствующие курсы,а по стройкам сейчас нечего ходить,кто-то писал о туманах почти круглый год,будет весна,тогда сходите,без потребности в этих резинотехнических изделиях :wink:

Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:56

  airmax78 написав:Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.

Что-то в этом есть,в сезонности,смотрю иногда железяки в нимеччыни,так вот реально зимой есть сладкие варианты,особенно на такой неликвид как кабрио,купэ,а вот весной все просыпаются и ихние авторылы уже не такие сговорчивые,гнут свою линию.
Но вам зачем это всё,вы не рыл,по работе не заставят,купили уже,зачем лазить без лифта и не отделанных мопов?вид смотреть какой будет,уже не надобно,так что со спокойной совестью "отпустите" эту проблему,она для вас уже не актуальна :wink:
п.с. плюс на настоящие недострои не пускают,кто его знает,может вы сигануть собрались с 20-го этажа,так чтоб без вопросов и вариантов с шансами? :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:02

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Весной все ринутся. Сейчас надо - пока трудности на каждом шагу и нет конкурентов. Доходишь до 16го этажа продрогший до костей в холодном поту. Сейчас самое время смотреть недострои.

Что-то в этом есть,в сезонности,смотрю иногда железяки в нимеччыни,так вот реально зимой есть сладкие варианты,особенно на такой неликвид как кабрио,купэ,а вот весной все просыпаются и ихние авторылы уже не такие сговорчивые,гнут свою линию.
Но вам зачем это всё,вы не рыл,по работе не заставят,купили уже,зачем лазить без лифта и не отделанных мопов?вид смотреть какой будет,уже не надобно,так что со спокойной совестью "отпустите" эту проблему,она для вас уже не актуальна :wink:
п.с. плюс на настоящие недострои не пускают,кто его знает,может вы сигануть собрались с 20-го этажа,так чтоб без вопросов и вариантов с шансами? :P

Да. Спасибо этим туманам. Они помогли мне отпустить проблему "вид из окна". Сделал бы кто-то в Тетрисе балкон с выносом и в МОПе нассал - может меня бы с вентфасадами и МОПами попустило.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:13

Пожар на Червоноткацкой до сих пор продолжается, уже охвачено огнем 10 тыс кв.м.

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:59

  Рыба-сом написав:

Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.

Главное, что частично убрали ту помойку, которая там была.

ПС
До ОР возле минской тоже трэш был, сейчас красиво. Даже бродяги на этой красоте не так мерзко смотрятся

В общем если стоит выбор между застройкой и мафами, то застройка однозначно, ибо там где нет застройки есть мафы, а мафы -зло.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

https://www.mybudapester.com/dolce-gabb ... &fep=66759

Макс, вот такие резиновые сапоги для стройки самое то))
Недорого, всего 300 евро ))

Дольче Габана)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://pochaynatown.com.ua/
Есть уже инвесторы?
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