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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:31

  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно


Это к чему вы, не припомню что бы здесь на форуме кто то радовался, наоборот рассказывают кучу трудностей и гемора
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:34

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.

Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.

Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.

Эир, а нах вообще это всё под потолком городить? Обычные инверторы религия запрещает поставить?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:00

Домик растёт несколько недель
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:03

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно


Это к чему вы, не припомню что бы здесь на форуме кто то радовался, наоборот рассказывают кучу трудностей и гемора

Да ну, а че в этой теме толтко новострои обговаривают?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:06

  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно

Та мы знаем
Внимательно слушаем вашу акуительную историю
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Домик растёт несколько недель


Чомусь на сайті Домік.уа - графік показує лише падіння цін Кржн.

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:09

  UA написав:
  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно

Та мы знаем
Внимательно слушаем вашу акуительную историю


Що трапилось???
Чому у хлопа пропала новобудна ейфорія??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:12

  kingkongovets написав:русановка

Зображення


сразу захотелось туда перееехать (на самом деле нет)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:13

  airmax78 написав:Вообще у меня уже давно складывается такое ощущение, что на этой ветке тусуются одни риелтеры. Прямо филиал группы в ФБ "Риелтеры зло". Не удивлюсь, если это одни и те же люди. И вброс о ненужности риелтеров был сделан просто так, в рамках субботнего оффтопа - подразнить коллег.


Звісно, 3/4 міcцевої публіки - то ріелтори.
Причому - ліниві.
Працелюбні рили - бігають по Києву, гроші заробляють.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:14

  somilitark написав:
  vladus17 написав:
Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?

Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать.
Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты?
Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты?
Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор.
Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет.
Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами.
Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда?
Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника :idea:

бухаешь, сомик? одобряю.бердичев рулит! коростень Х**НЯ
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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