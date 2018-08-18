Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.
Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.
Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.
Эир, а нах вообще это всё под потолком городить? Обычные инверторы религия запрещает поставить?
airmax78 написав:Вообще у меня уже давно складывается такое ощущение, что на этой ветке тусуются одни риелтеры. Прямо филиал группы в ФБ "Риелтеры зло". Не удивлюсь, если это одни и те же люди. И вброс о ненужности риелтеров был сделан просто так, в рамках субботнего оффтопа - подразнить коллег.
Звісно, 3/4 міcцевої публіки - то ріелтори. Причому - ліниві. Працелюбні рили - бігають по Києву, гроші заробляють.
vladus17 написав: Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?
Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит
Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать. Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты? Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты? Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор. Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет. Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами. Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда? Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника