Рыба-сом написав: airmax78 написав: vladus17 написав: Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?

Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?

Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.

Xepня полная, или опять петросяните?

Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.

Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.

Xepня полная, или опять петросяните?

Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.

Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.

Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.



у рылов самая лучшая база плюс куча разнообразных бонусов в виде условно бесплатных услуг и они ж реально в рынке

ессно лучшие из них, их мало, но они все же есть

у рылов самая лучшая база плюс куча разнообразных бонусов в виде условно бесплатных услуг и они ж реально в рынке

ессно лучшие из них, их мало, но они все же есть

я до сих пор пользуюсь их базами и по продаже и по аренде и альтернативы их инфе для оценки «реального уровня цен кржн»(с) не вижу

