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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3521352235233524

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:20

  UA написав:
  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно

Та мы знаем
Внимательно слушаем вашу акуительную историю

Она не моя
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:23

  airmax78 написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.

Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:31

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.

Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.

Это у бедных. Богатым людям часто не до того, чтоб заниматься продажей чегото ненужного
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:33

  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.


Да вот в 2016 глава Оболонской делал такие заявления.
http://www.gorodkiev.com.ua/43105-vozle ... centr.html

Интересно, что это за "люди" и "общественность", с которыми "согласовывали" и "находили компромиссы"? :mrgreen:
Хотя, в принципе, про магазинную башню на Героев Днепра аналогичное вещали
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

Этот вопрос здесь мусолили 150 раз. Не хотите - не обращайтесь к нам за помощью. Но, зачастую, риелтер вам предложит варианты, которые вы сами не найдете. В т.ч. и по новостроям.

Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.


у рылов самая лучшая база плюс куча разнообразных бонусов в виде условно бесплатных услуг и они ж реально в рынке
ессно лучшие из них, их мало, но они все же есть
я до сих пор пользуюсь их базами и по продаже и по аренде и альтернативы их инфе для оценки «реального уровня цен кржн»(с) не вижу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:39

  hume написав:
  Рыба-сом написав:

Был сегодня возле Кышени, таки да: вильнолюдына Томаш Фиала уже бурилку запустил. На заборе, ессно, никакого паспорта объекта нету, ибо вильнолюдыни оно не нужно. Как и вильнолюдям из Оболонской РГА, которые не то что "громадське обговорення" не провели, а вообще даже посполитых не уведомляют, что там сооружается.

Главное, что частично убрали ту помойку, которая там была.

ПС
До ОР возле минской тоже трэш был, сейчас красиво. Даже бродяги на этой красоте не так мерзко смотрятся

В общем если стоит выбор между застройкой и мафами, то застройка однозначно, ибо там где нет застройки есть мафы, а мафы -зло.

Эту ущербную логику и пытаются усиленно навязать.
Но почему-то - о чудо! - стоило принять волевое решение и не стало киосков-магазинчиков в переходах на м.Оболонь и Минской.
Это в стиле "вильнолюде паркуются на газонах => давайте заасфальтируем газоны, а то всё равно грязь и следы от шин"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:у рылов самая лучшая база плюс куча разнообразных бонусов в виде условно бесплатных услуг и они ж реально в рынке
ессно лучшие из них, их мало, но они все же есть
я до сих пор пользуюсь их базами и по продаже и по аренде и альтернативы их инфе для оценки «реального уровня цен кржн»(с) не вижу

ХЗ, может в Вашем сегменте оно и так, но по своему опыту скажу, что в их "базах" не нашлось ничего больше чем сам накопал через поиск и агрегаторы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:47

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:Маршрутки в Киеве зачастую дешевле троллейбуса и трамвая, потому что маршрутчики повышают постепенно +0,5+1, ав общественном транспорте подъем реже, но сразу в 2 раза.

Как по мне потолки 3 это мало для канального кондиционера, хотелось бы от 3,2. Сколько каналы заберут сантиметров 30? Если жилье мечта всей жизни и 2,7 высота - достаточно существенный минус.

Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.

Эир, а нах вообще это всё под потолком городить? Обычные инверторы религия запрещает поставить?

Сплиты - это отсутствие притока свежего воздуха, несколько (4 в моем случае) внешних блока и решение вопроса с отводом конденсата от 4х внутренних блоков. Мультисплит - стоит не намного дешевле, но при этом притока свежего воздуха не дает. (кстати и 4 сплита будут стоить не на много дешевле, чем 1 канальник).
Каждый внутренний блок нужно чистить, внешний - обслуживать. А у меня будет только один внешний и один внутренний блок. С конденсатом вообще никаких проблем. Тише работает. И главное: функция вентиляции.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

печерск

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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