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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3523352435253526>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хороший риелтер - друг покупателя и продавца. Сокращает поиски, помогает советом, берет на себя часть рутинной работы. Единственное что я ненавижу, это когда мне риелтер с порога начинает рассказывать о завышенной цене - сразу понимаю: это не мой риелтер. Он мне не друг. Как будто я сам не знаю, что это верхняя планка. Так ведь ты и нужен, чтобы по ней продать. Продать скинув пару десятков килобаксов я и сам могу, без риелтера.

В принципе, я не считаю их каким-то абсолютным злом, если, например, продаван не хочет напрягаться просмотрами/разговорами, а покупан - поисками и изучением домов/районов и т.д., то почему бы и нет.
Часто общение с агентом приятнее и конструктивнее чем с продаваном.
Но вот 3-5% за сие - это уже вызывает вопросы "а за что"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:28

  Рыба-сом написав:[
Но почему-то - о чудо! - стоило принять волевое решение и не стало киосков-магазинчиков в переходах на м.Оболонь и Минской.
Это в стиле "вильнолюде паркуются на газонах => давайте заасфальтируем газоны, а то всё равно грязь и следы от шин"

Волевые решения принимаются редко, особенно в районах курсирования человеколюдей в/из метрополитена.

Видел мафы и ущербный диснейленд с лебедями в зассаном бассейне у м минская, сейчас вижу красоту. Даже изменили навес над входом в метро. У смартплазы торговали всем чуть ли не с земли, сейчас уже доделали брусчатку. С другой стороны мусорник таких масштабов, что найти поликлинику просто не возможно. Если у метро оболонь сделают что-то похожее, то почему бы и нет, так как помойка там знатная, трамвай едет акурат между мафов.

Если стоит выбор между пережитков совка (киосков), и современной застройкой, то однозначно я за современную застройку. К сожалению волевое решение по сносу мафов бульдозером принимать никто не хочет, очевидно не выгодно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:33

  airmax78 написав:[
Сплиты - это отсутствие притока свежего воздуха, несколько (4 в моем случае) внешних блока и решение вопроса с отводом конденсата от 4х внутренних блоков. Мультисплит - стоит не намного дешевле, но при этом притока свежего воздуха не дает. (кстати и 4 сплита будут стоить не на много дешевле, чем 1 канальник).
Каждый внутренний блок нужно чистить, внешний - обслуживать. А у меня будет только один внешний и один внутренний блок. С конденсатом вообще никаких проблем. Тише работает. И главное: функция вентиляции.

Дело не в цене самого кондиционера, а в цене установки.
Не знал, что у канального приток есть..ну если есть, то тогда, наверное, стоит заморачиваться
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:39

  kingkongovets написав:печерск

Зображення


Половины комнаты не видно

Шторы решают

Такой вид из 50% квартир современных жк, и при этом находятся люди, которые добровольно за этоплатят. Хз, но я бы даже в экономе не готов бы был заплатить за такой вид.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:49

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй :P
Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))
Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?


Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить :(
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:49

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Хороший риелтер - друг покупателя и продавца. Сокращает поиски, помогает советом, берет на себя часть рутинной работы. Единственное что я ненавижу, это когда мне риелтер с порога начинает рассказывать о завышенной цене - сразу понимаю: это не мой риелтер. Он мне не друг. Как будто я сам не знаю, что это верхняя планка. Так ведь ты и нужен, чтобы по ней продать. Продать скинув пару десятков килобаксов я и сам могу, без риелтера.

В принципе, я не считаю их каким-то абсолютным злом, если, например, продаван не хочет напрягаться просмотрами/разговорами, а покупан - поисками и изучением домов/районов и т.д., то почему бы и нет.
Часто общение с агентом приятнее и конструктивнее чем с продаваном.
Но вот 3-5% за сие - это уже вызывает вопросы "а за что"?


85% рыл с которыми я общался ленивые бездельники с отсутвием минимального понимания человеческой психологии. Хороший рыл , это классный продавец а большинство ведут себя как менеджеры кока-колы после тренингов, тупо включают свою пластинку и вообще не слышат человека. Просто тупо льют свою хрень.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:53

  hume написав:
  Рыба-сом написав:[
Но почему-то - о чудо! - стоило принять волевое решение и не стало киосков-магазинчиков в переходах на м.Оболонь и Минской.
Это в стиле "вильнолюде паркуются на газонах => давайте заасфальтируем газоны, а то всё равно грязь и следы от шин"

Волевые решения принимаются редко, особенно в районах курсирования человеколюдей в/из метрополитена.

Видел мафы и ущербный диснейленд с лебедями в зассаном бассейне у м минская, сейчас вижу красоту. Даже изменили навес над входом в метро. У смартплазы торговали всем чуть ли не с земли, сейчас уже доделали брусчатку. С другой стороны мусорник таких масштабов, что найти поликлинику просто не возможно. Если у метро оболонь сделают что-то похожее, то почему бы и нет, так как помойка там знатная, трамвай едет акурат между мафов.

Если стоит выбор между пережитков совка (киосков), и современной застройкой, то однозначно я за современную застройку. К сожалению волевое решение по сносу мафов бульдозером принимать никто не хочет, очевидно не выгодно.

Ну, это позиция в стиле "Ви ж знаєте в якій країні живете"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.

+++ Самый адекватный ответ. Я иногда действительно думаю что здесь больше половины форума- риелторы.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Часто общение с агентом приятнее и конструктивнее чем с продаваном.
Но вот 3-5% за сие - это уже вызывает вопросы "а за что"?

Так и я считаю, 100-200 ну 300 долларов и будь здоров. И действительно все к ним бы обращались. А так отвали 3-4 куе за бюджетную однушку- ага, счАс.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:03

  trololo написав:
  somilitark написав:
  vladus17 написав:
Какая мафия, или вы еще в 90-их живете?

Бедыный люди, не могут продать/купить квартиру надо рылу платить потому что там мафия орудует, и только рыл их защитит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мафия вкладывает и иногда легализирует деньги там,где есть на чём заработать.
Или вы считаете,что выгоднее продавать семки у метро,чем взять 5% комиса с любой хаты?
Вот что я хотел сказать,попробуйте влезть в этот рынок,скажете как вас там приняли,с распростёртыми объятиями и рассказали все секреты?
Ну это вы грамотный,можете разобраться во всём,что вам надо,почитать и изучить,сделать выбор.
Для многих людей рыл это посредник,который поведёт по этому миру и покажет что есть,что больше подходит,угадает желания и реально поможет.
Часто недвигу покупают люди с других городов,которые и Трою от Борщаги не отличат,так что некоторым действительно легче с рылами.
Иногда рыл навяжет свои идеи и изнасилует мозги,но все же при ясной памяти и твёрдом рассудке,никто никого ни куда не тянет и не заставляет продавать\покупать через них ,правда?
Так что это рынок,есть мозги,то пользуйтесь ими и экономьте на рылах,нет знаний-пользуйтесь услугами посредника :idea:

бухаешь, сомик? одобряю.бердичев рулит! коростень Х**НЯ

Интересная картина, продавал спадщину этим летом в Коростене, так прикол в том что там покупают/продают 98% БЕЗ риелторов. Абсолютная противоположность Киеву.
Так что же это получается. Коростенци свои деньги лучше умеют считать и не готовы платить 5% за услуги столь-необходимого-незаменимого рыла? :wink:
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