Додано: Суб 02 лют, 2019 23:49

somilitark написав: airmax78 написав: Я зашел в этот Остров, посмотрел на цены и вышел- классовая ненависть во мне начала закипать.

Обилетили гады рылы человека,что наделали с тонкой настройкой души,а я яй

Вы же раньше говорили,что дальше родного АТБ носа не высовываете,что случилось,доходы выросли?)))

Или прошвырнуться по музеям захотелось,свободы мало,плохой вид из окна?



Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить

