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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3523352435253526

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:07

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen:
А в Эпике такого эксклюзивного товара нет ? :mrgreen:

Я ж эстет. Я поиск задал:
красивые галоши купить киев
И по первой же ссылке и кликнул.

галоши?
что-то давно не видно кренделя с клюшкой, что модеров зовёт без конца...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:07

  vladus17 написав:
Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить :(

Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%?
Нет родственников дабы добрать пару зарплат на единичку,которую вы якобы хотите,у меня сестра,правда она под мацквой живёт,привыкла на всё кеш кредиты брать,типа нашей готивочки,на авто б.у. тоже брали,это у них рекорд по сумме был,вроде 6 к.у.е.,просто взяли эту сумму денег и поехали на площадку траде ин,где они доверяют и выбрали тот корч,на который им хватило денег.
Так что не надо пудрить мозги детскими страшилками.
Я думаю вам лет 18-20,у вас такие поразительные вопросы и ответы,что такое впечатление что у вас какой-то психологический тренинг,типа шаг один-зарегился на форуме,о круто...
шаг 2,читал людей три года,о круто,
шаг 3,попробую вставить свои три копы,о круто,получилось.
шаг 4,что они там мне налабали,ничего не понял,но попробую дальше,о вроде как кое что понял из ответа Рыба сома,о наверное круто,а вот лично я вам говорю,что лучше ложитесь спать,а то мамка будет ругать и не пустит завтра с пацанчиками на районе пивасик глушить :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 03 лют, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:10

  airmax78 написав:...подразнить коллег.

это вы рылам коллега? сочувствую возможным клиентам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:12

  vladus17 написав:
  Рыба-сом написав:Часто общение с агентом приятнее и конструктивнее чем с продаваном.
Но вот 3-5% за сие - это уже вызывает вопросы "а за что"?

Так и я считаю, 100-200 ну 300 долларов и будь здоров. И действительно все к ним бы обращались. А так отвали 3-4 куе за бюджетную однушку- ага, счАс.

вилка однушек не кислая получается,если готовы за 3% работать,то это вас в коростене учили так математике?
со скольких начинаются однухи,с 100000 у.е. :mrgreen:
п.с. иди спать старшекласник из вечерней школы :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:14

  vladus17 написав:
  Рыба-сом написав:Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.

+++ Самый адекватный ответ. Я иногда действительно думаю что здесь больше половины форума- риелторы.

Люблю когда риелтеры между собой ругаются на ветке, разыгрывая из себя возмущенных клиентов. Это закаляет психологически. Тяжело в учении - легко в бою, коллеги.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:15

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen:
А в Эпике такого эксклюзивного товара нет ? :mrgreen:

Я ж эстет. Я поиск задал:
красивые галоши купить киев
И по первой же ссылке и кликнул.

галоши?
что-то давно не видно кренделя с клюшкой, что модеров зовёт без конца...

Сегодня субботний оффтоп. Вечер общения риелтеров.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:19

Подкину трохи "зубожиння" и "зрады" в этот дивный вечер)))

Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )
Живите своим умом!
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