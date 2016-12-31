Додано: Нед 03 лют, 2019 00:07

vladus17 написав:

Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить

Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%?Нет родственников дабы добрать пару зарплат на единичку,которую вы якобы хотите,у меня сестра,правда она под мацквой живёт,привыкла на всё кеш кредиты брать,типа нашей готивочки,на авто б.у. тоже брали,это у них рекорд по сумме был,вроде 6 к.у.е.,просто взяли эту сумму денег и поехали на площадку траде ин,где они доверяют и выбрали тот корч,на который им хватило денег.Так что не надо пудрить мозги детскими страшилками.Я думаю вам лет 18-20,у вас такие поразительные вопросы и ответы,что такое впечатление что у вас какой-то психологический тренинг,типа шаг один-зарегился на форуме,о круто...шаг 2,читал людей три года,о круто,шаг 3,попробую вставить свои три копы,о круто,получилось.шаг 4,что они там мне налабали,ничего не понял,но попробую дальше,о вроде как кое что понял из ответа Рыба сома,о наверное круто,а вот лично я вам говорю,что лучше ложитесь спать,а то мамка будет ругать и не пустит завтра с пацанчиками на районе пивасик глушить